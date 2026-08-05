CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef ana kadroya giren 16. isim kim oldu? 4 Ağustos sonuçları

MasterChef ana kadroya giren 16. isim kim oldu? 4 Ağustos sonuçları

Masterchef Türkiye'de heyecan yedeklerle sürüyor. Ana kadroya girecek 16. ismin belirleneceği 4 Ağustos Salı günü, yarışmacılara verilen ürün havuç oldu. Hazırlayacağı tabaklarla şefleri havuca doyurmak isteyen yarışmacılara ana kadrodaki isimlerden de destek yağdı. Kadrodaki isimlerin arasına katılmak isteyen adaylardan hangisi 16. önlüğü takacak? Şimdiye kadar 15 yarışmacının yerini garantilediği programda 4 Ağustos Salı günü neler yaşanacak? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 21:14 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 08:22
MasterChef ana kadroya giren 16. isim kim oldu? 4 Ağustos sonuçları

MasterChef Türkiye'de heyecan dinmiyor. Ekranların en sevilen yemek yarışmasında ana kadroya giren 16. isim için nefesler tutuldu. Şimdiye dek 15 ismin yerini garantilediği yarışmada, bu hafta boyunca ana kadroya giren son 5 isim seçilecek. Yukarıdaki yarışmacıların 'Rekor seviyede tabaklar var. Bu grup bizden iyi' sözleriyle destekledikleri adaylar, en güzel tabağı çıkarmak için ter dökecek. Tabaklardan kılçık çıkması gibi şanssızlıkların ve yüksek tempolu mücadelenin yaşandığı akşamda, ana kadroya girmeyi başaran 16. ismi ve gecede yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. İşte detaylar!

Masterchef 16. önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF 16. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI? | 4 AĞUSTOS

MasterChef Türkiye'nin 4 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde, son grupta yer alan adaylar ana kadroya giren ilk isim olmak için mutfakta kıyasıya yarıştı. İlk etapta şefler, yarışmacıların karşısına sürpriz tezgah malzemesi olarak havuç ürününü çıkardı. Havuç ana ürünüyle en yaratıcı ve lezzetli tabağı hazırlayan, ikinci etapta ise şeflerin istediği özel tabağı en ince detayına kadar hazırlayarak 16. önlüğün sahibi olmak için ter döktü. MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. yarışmacı bölüm sonunda jüri şefler tarafından açıklandı. Kazanan isim SİMGE oldu.

Masterchef 4 Ağustos sonuçları

MASTERCHEF 2026 ANA KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef 2026 ana kadrosunda şimdiye kadar ilk 3 gruptan seçilen 15 yarışmacı yerini aldı. Bu hafta boyunca 4. ve son gruptan seçilecek 5 yeni isimle birlikte toplamda 20 kişilik ana kadro tamamlanmış olacak.

  1. Batuhan
  2. Nilay
  3. Hasan Alp
  4. Şiringül
  5. Enes
  6. Eyüp Can
  7. Demirhan
  8. Nurten
  9. Şadi
  10. Burçin
  11. Tolga
  12. Muhammed
  13. Ayşe
  14. Kübra
  15. Gül

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah...
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk: Yeni Partili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Arsenal'dan Osimhen çıkarması! Takas...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı bilgileri Fenerbahçe-Sturm Graz maçı bilgileri 09:01
Mohamed Salah uçak kodu ve imza töreni detayı Mohamed Salah uçak kodu ve imza töreni detayı 07:09
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 00:45
Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! 00:45
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 00:45
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... 00:45
Daha Eski
F.Bahçe'den Martinelli bombası! F.Bahçe'den Martinelli bombası! 00:45
Mohamed Salah, Trabzonspor'da! Mohamed Salah, Trabzonspor'da! 00:45
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak 00:45
Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı 00:45
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... 00:45
Beşiktaş'a İngiliz kanat! Beşiktaş'a İngiliz kanat! 00:45