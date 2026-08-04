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Haberler Haberler Süper Loto sonuçları 4 Ağustos 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto sonuçları 4 Ağustos 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto, bu hafta tamı tamına 224 milyon 520 bin 334 TL kazandırıyor. Haftanın talihlisinin belli olduğu çekilişle şans oyunu severlerden bir kişinin zengin olma hayalleri gerçeğe kavuşacak. Her kolonda bulunan 60 numara içinden seçilen 6 rakamı tutturabilenin büyük ikramiyeye sahip olacağı Süper Loto'da, 4 Ağustos Salı günü haftanın talihlisi ve kazanan numaraları araştıran vatandaşlar için Süper Loto sonuçlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 01:11 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 21:35
Süper Loto sonuçları 4 Ağustos 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar günleri) gerçekleşen çekilişte, kazanan numaralar merakla takip ediliyor. 6 bilen kimse olmaması halinde bir sonraki çekilişe devredilen büyük ikramiye, bu hafta 224 milyon lirayı aştı. Bu haftanın şanslı numaralarını sizler için haberimizde derledik. İşte 4 Ağustos Salı Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 AĞUSTOS SALI

Milli Piyango İdaresi'nin 4 Ağustos Salı tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen haftanın şanslı numaları:

16-23-24-42-46-57

SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto'nun bir sonraki çekilişi, 6 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek.

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Süper Loto bu hafta 237 milyon 696 bin 407 TL devretti.

Süper Loto kazanan numaralar 4 Ağustos 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

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