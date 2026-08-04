2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, velilerin gündeminde okul kayıt işlemleri yer alıyor. Özellikle anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hangi okula kayıt yaptıracağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen adrese dayalı yerleştirme sistemi yakından takip ediliyor. Peki, çocuğum hangi okula gidecek, okul kayıtları belli oldu mu? İşte detaylar...

AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin adrese dayalı okul yerleştirme sonuçları 3 Ağustos 2026 itibarıyla erişime açıldı. İkametgâh adresinize (MERNİS) göre otomatik olarak yapılan e-Kayıt sonuçlarını e-Devlet veya e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI

Okul kayıt bilgileri, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmeti üzerinden görüntülenebiliyor.

Veliler ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları da takip edebiliyor.

HANGİ SINIFLAR İÇİN ADRESE DAYALI KAYIT YAPILIYOR?

Adrese dayalı otomatik kayıt sistemi;

Anaokulu

İlkokul 1. sınıf

Ortaokul 5. sınıf

öğrencileri için uygulanıyor. Yerleştirmeler öğrencinin ikamet adresi esas alınarak gerçekleştiriliyor.

OKUL KAYITLARI İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır. Adrese dayalı kayıt kapsamında öğrencilerin kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılıyor. Ancak okul yönetimlerinin talep ettiği belgeler veya kayıt sürecine ilişkin ek işlemler için velilerin kayıt yaptıracakları okul ile iletişime geçmeleri öneriliyor.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Devlet Kapısı üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebiliyor. Sorgulama ekranında öğrencinin;

Kayıt hakkı kazandığı okul,

Okulun adresi,

Eğitim bölgesi bilgileri

yer alıyor.