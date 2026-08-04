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Haberler Haberler AGS sonuçları açıklandı mı? 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS sonuçları açıklandı mı? 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) katılan binlerce öğretmen adayı, sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuç açıklama takvimine çevrildi. Peki AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:46
AGS sonuçları açıklandı mı? 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul sürecinde uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için heyecan sürüyor. Sınava katılan adaylar, "AGS sonuçları açıklandı mı?" ve "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre AGS sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı? 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı!

AGS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul sürecinde uygulanan merkezi sınavdır. Sınav, ÖSYM tarafından düzenlenirken, bazı öğretmenlik alanları için AGS puanına ek olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları da değerlendirmeye alınmaktadır.

AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. 4 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-MEB-AGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sisteminde AGS sonuçları yayımlanmış değil.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların;

  • AGS puanı,
  • Doğru ve yanlış cevap sayıları,
  • Başarı durumu,
  • Varsa ÖABT sonuç bilgileri

yer alacak.

AGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ayrıca sonuçlar, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de görüntülenebilecek.

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