MasterChef Türkiye'de heyecan dinmiyor. Ekranların en sevilen yemek yarışmasında ana kadroya giren 16. isim için nefesler tutuldu. Şimdiye dek 15 ismin yerini garantilediği yarışmada, bu hafta boyunca ana kadroya giren son 5 isim seçilecek. Yukarıdaki yarışmacıların 'Rekor seviyede tabaklar var. Bu grup bizden iyi' sözleriyle destekledikleri adaylar, en güzel tabağı çıkarmak için ter dökecek. Tabaklardan kılçık çıkması gibi şanssızlıkların ve yüksek tempolu mücadelenin yaşandığı akşamda, ana kadroya girmeyi başaran 16. ismi ve gecede yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. İşte detaylar!

MASTERCHEF 16. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI? | 4 AĞUSTOS

MasterChef Türkiye'nin 4 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde, son grupta yer alan adaylar ana kadroya giren ilk isim olmak için mutfakta kıyasıya yarışacak. İlk etapta şefler, yarışmacıların karşısına sürpriz tezgah malzemesi olarak havuç ürününü çıkardı. Havuç ana ürünüyle en yaratıcı ve lezzetli tabağı hazırlayan isimler üst tura yükselecek. İkinci etapta ise ilk turu başarıyla geçen yarışmacılar, şeflerin istediği özel tabağı en ince detayına kadar hazırlayarak 16. önlüğün sahibi olmak için ter dökecej. MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. yarışmacı bölüm sonunda jüri şefler tarafından açıklanacak. Kazanan isim belli olduğu anda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF 2026 ANA KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef 2026 ana kadrosunda şimdiye kadar ilk 3 gruptan seçilen 15 yarışmacı yerini aldı. Bu hafta boyunca 4. ve son gruptan seçilecek 5 yeni isimle birlikte toplamda 20 kişilik ana kadro tamamlanmış olacak.

Batuhan Nilay Hasan Alp Şiringül Enes Eyüp Can Demirhan Nurten Şadi Burçin Tolga Muhammed Ayşe Kübra Gül