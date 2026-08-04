BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler
BİM'in her hafta merakla beklenen 7-9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta mutfak araç gereçlerinden ev tekstiline, elektronikten açık hava ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. İşte 7 Ağustos Cuma ve 9 Ağustos Pazar günleri BİM mağazalarında satışa sunulacak öne çıkan aktüel ürünler ve fiyat listesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:13
7 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL
Kapaksız Kavanoz Çeşitleri 18/15/14 TL
Renkli Cam Yağlık 55 TL
Boncuk Detaylı Cam Sunum Tabağı 269 TL
Boncuk Kulplu Sedefli Cam Kupa 239 TL
Renkli Desenli Çay Seti 419 TL
Defne Cam Saklama Kabı 59 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı 359 TL
9 AĞUSTOS PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kamp Sandalyesi 349 TL
Plaj Sandalyesi 349 TL
Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL
Barbie Pembe Ceketli Bebek 829 TL
Hot Wheels Beşli Araba 519 TL
Uçak Fırlatıcı Oyuncak 149 TL
Kaktüs/Çiçek Yapım Blokları 149 TL
Işıklı Sürtmeli Arazi Aracı 319 TL
İş Makineleri Kum Seti 249 TL
9 AĞUSTOS PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU
Cam Ankastre Set 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
El Blender Seti 1.990 TL
Doğrayıcı 1.490 TL
Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.990 TL
2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.490 TL
Burun ve Kulak Kılı Düzeltici 990 TL
Kablolu Epilatör 1.090 TL
6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti 1.390 TL
Sakal Kesme Makinesi 1.649 TL
Saç Düzleştirici 2.290 TL
9 AĞUSTOS PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL
Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.490 TL
Vücut Analiz Baskülü 649 TL
Standlı Şarjlı Damacana Pompası 449 TL
Omix 01 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 7.500 TL
Led Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü 749 TL
Akrobat Masa Lambası 499 TL
Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL
Şarj Edilebilir Mini El Feneri 399 TL
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