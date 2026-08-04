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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

BİM'in her hafta merakla beklenen 7-9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta mutfak araç gereçlerinden ev tekstiline, elektronikten açık hava ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. İşte 7 Ağustos Cuma ve 9 Ağustos Pazar günleri BİM mağazalarında satışa sunulacak öne çıkan aktüel ürünler ve fiyat listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:13
Haftanın ilk BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BİM KATALOĞU

Monster Abra A5 V21 5 7 Oyun Bilgisayarı 34 490 TL

Monster Tulpar TD3 V1 9 6 3 Oyun Bilgisayarı Beyaz 70 990 TL

Monster Tulpar T7 V26 4 11 Oyun Bilgisayarı 70 990 TL

Jinko Dyness 12 kW Hibrit İnverter Dyness 7 1 kWh Batarya Seti 229 000 TL

Dyness 3 55 kWh Batarya Ek Kapasite Modülü 59 000 TL

Jinko Solar 12 li Solar 625N BDV Güneş Paneli 99 000 TL

Fakir Kaave Dual Pro Türk Kahve Makinesi 6 490 TL

Gran Toys Pelüş Zürafa 100 cm 525 TL

Pelüş Timsah 110 cm 850 TL

Pelüş Papyonsuz Papyonlu Ayıcık 115 cm 1 050 TL

Mirobi 3 Kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 3 450 TL

Mirobi 2 Kapaklı 6 Bölmeli Aynalı Çok Amaçlı Dolap 5 750 TL

Mirobi 6 Bölmeli 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 4 150 TL

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Haftanın ilk BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

7 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Erişte/Makarna Makinesi 929 TL

Wok Tava 399 TL

Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 149 TL

Tırtıklı Meyve Bıçağı 29 TL

Süzgeçli Saklama Kabı 119 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 279 TL

Süzgeç 89 TL

Dondurucu Saklama Kabı 35 TL

Tepsili Kahvaltı Sunum Seti 159 TL

Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 39 TL

Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 199 TL

Haftanın ilk BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

7 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Gabardin Şort Erkek 399 TL

El Havlusu 69 TL

Yüz Havlusu 109 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 279 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 79 TL

Safari Şapka 169 TL

Şapka 129 TL

Penye Şal 89 TL

Dokuma Viskon Pantalon 279 TL

Askılı Bebek Body 69 TL

Haftanın ilk BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

7 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL

Kapaksız Kavanoz Çeşitleri 18/15/14 TL

Renkli Cam Yağlık 55 TL

Boncuk Detaylı Cam Sunum Tabağı 269 TL

Boncuk Kulplu Sedefli Cam Kupa 239 TL

Renkli Desenli Çay Seti 419 TL

Defne Cam Saklama Kabı 59 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı 359 TL

Haftanın ilk BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

9 AĞUSTOS PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kamp Sandalyesi 349 TL

Plaj Sandalyesi 349 TL

Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL

Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL

Barbie Pembe Ceketli Bebek 829 TL

Hot Wheels Beşli Araba 519 TL

Uçak Fırlatıcı Oyuncak 149 TL

Kaktüs/Çiçek Yapım Blokları 149 TL

Işıklı Sürtmeli Arazi Aracı 319 TL

İş Makineleri Kum Seti 249 TL

Haftanın ilk BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

9 AĞUSTOS PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Cam Ankastre Set 10.950 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

El Blender Seti 1.990 TL

Doğrayıcı 1.490 TL

Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.990 TL

2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.490 TL

Burun ve Kulak Kılı Düzeltici 990 TL

Kablolu Epilatör 1.090 TL

6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti 1.390 TL

Sakal Kesme Makinesi 1.649 TL

Saç Düzleştirici 2.290 TL

Haftanın ilk BİM kataloğu satışta! BİM 7-9 Ağustos aktüel ürünler

9 AĞUSTOS PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL

Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.490 TL

Vücut Analiz Baskülü 649 TL

Standlı Şarjlı Damacana Pompası 449 TL

Omix 01 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 7.500 TL

Led Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü 749 TL

Akrobat Masa Lambası 499 TL

Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

Şarj Edilebilir Mini El Feneri 399 TL

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