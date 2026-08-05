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Haberler Haberler Magi Salah kimdir? Mohammed Salah'ın eşi Magi Salah kaç yaşında? Hayatı...

Magi Salah kimdir? Mohammed Salah'ın eşi Magi Salah kaç yaşında? Hayatı...

Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın başarılarla dolu kariyerinin arkasındaki en büyük güçlerden biri eşi Magi Salah olarak biliniyor. Medyadan ve magazinden uzak, son derece mütevazı ve sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Magi Salah, yıldız futbolcunun aynı zamanda çocukluk aşkı. Futbolseverler, sahadaki zaferlerin ardındaki bu gizemli ismin hayatını sıklıkla araştırıyor. Peki, Magi Salah kimdir, kaç yaşında, Muhammed Salah ile ne zaman evlendi ve çiftin kaç çocuğu var? İşte Magi Salah hakkında merak edilen tüm detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 22:31 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:57
Magi Salah kimdir? Mohammed Salah'ın eşi Magi Salah kaç yaşında? Hayatı...

Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın eşi Magi Salah, kamuoyunda saygın ve mütevazı duruşuyla tanınıyor. Tüm odağını ailesine ve hayır işlerine veren Magi Salah'ın biyografisi, futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Mısır'ın önde gelen isimlerinden olan, Firavun lakaplı futbolcunun gözlerden uzak bir yaşam süren eşi hakkında sorgulanan 'Magi Salah kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Muhammed Salah eşiyle ne zaman evlendi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar!

Magi Salah kimdir?

MAGİ SALAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Tam adıyla Magi Mohammed Sadeq, 1994 yılında Mısır'ın Basyoun bölgesine bağlı Nagrig köyünde dünyaya geldi. Eğitimci bir ailede büyüyen Magi'nin anne ve babası öğretmenlik yapmaktadır. İlkokul yıllarında Muhammed Salah ile aynı okulda okuyan Magi Sadeq, İskenderiye Üniversitesi Biyoteknoloji bölümünden mezun olmuştur. Günümüzde 32 yaşında olan Magi Salah, mesleği yerine ailesine ve hayırseverlik faaliyetlerine odaklanmayı tercih etmektedir.

Mohammed Salah'ın eşi Magi Salah kaç yaşında?

MAGİ SALAH İLE MUHAMMED SALAH NE ZAMAN EVLENDİ?

Magi Sadeq ve Muhammed Salah'ın tanışıklığı ilkokul yıllarına dayanıyor. İkili, çocukluk yıllarında başlayan dostluklarını zamanla büyük bir aşka dönüştürdü. Uzun yıllar süren birlikteliğin ardından çift, 17 Aralık 2013 tarihinde doğup büyüdükleri Mısır'ın Nagrig köyünde geleneksel bir düğünle dünya evine girdi.

Mohammed Salah'ın eşi Magi Salah'ın hayatı!

MAGİ SALAH İLE MUHAMMED SALAH'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Muhammed Salah ve Magi Salah çiftinin mutlu evliliklerinden iki kız çocuğu bulunmaktadır. Makka (Mekke) Salah, 2014 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. İsmini İslam'ın kutsal şehri Mekke'den alan Makka, sevimli halleriyle zaman zaman maç sonlarında sahada görüntülenmektedir. Çiftin ikinci kızı Kayan Salah ise 2020 yılında dünyaya gözlerini açtı.

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