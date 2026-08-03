MASTERCHEF TÜRKİYE YEDEKLERE KİM GİRDİ? | TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro ve yedek kadro mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen zorlu etaplarda yarışmacılar, önlüğü kapabilmek ve yedek kadroya adını yazdırabilmek için tezgâh başında tüm hünerlerini sergiliyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde tezgâh başına geçen yarışmacı adayları, verilen konsept ve teknik yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için zamana karşı yarıştı. Arama motorlarında "MasterChef yedeklere kim girdi?", "3 Ağustos MasterChef yedek kadroyu kim kazandı?" ve "MasterChef son bölüm özeti" sorgulamaları üst sıralarda yer alırken, gecenin kazananları şeflerin tadım değerlendirmesinin ardından belli oldu.

3 AĞUSTOS MASTERCHEF YEDEK KADROYA GİREN İSİM

İki etaplı olarak gerçekleştirilen kritik gecede yarışmacılar ilk turda verilen temel ürünle yaratıcılık tabağı hazırlarken, ikinci turda ise şeflerin özel teknik tabağını en başarılı şekilde yapmaya çalıştı. Şeflerin tadım ve teknik incelemelerinin ardından gecenin en başarılı tabaklarını çıkararak yedek kadroya girmeyi başaran isimler açıklandı. (Yayın sonlandığında şeflerin açıkladığı 3 Ağustos tarihli güncel yedek isim listesi anlık olarak haberimize eklenmektedir.)

İşte MasterChef Türkiye 2026 sürecinde şu ana kadar yedek kadroda yer alma hakkı kazanan isimler:

Emre

Cansu

Hami Efe

Fatma

Esra

Betül

MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ: TEZGÂHTA BÜYÜK REKABET

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde heyecan tavan yaptı. Şeflerin ilk turda belirlediği malzeme ile yaratıcılıklarını konuşturan yarışmacılar arasından sıyrılan en başarılı isimler final turuna kalmayı başardı. Final turunda istenen zorlu şef tabağını en az hatayla ve en doğru teknikle sunan adaylar, yedek önlüğünü giyerek ilerleyen haftalarda ana kadroya dahil olma şansını elde etti.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Batuhan Nazikoğlu Nilay Özgen Hasan Alp Karabacak Şiringül Kaya Enes Vardar Eyüp Can Güneş Demirhan Ali Nurten Tamer Ocak Şadi Altınay Burçin Tolga Muhammed Ayşe Kübra Gül