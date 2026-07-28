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Haberler Haberler Japonya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Ölü, yaralı var mı? Tsunami uyarısı!

Japonya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Ölü, yaralı var mı? Tsunami uyarısı!

Dünyanın en aktif fay hatları üzerinde yer alan Japonya, güney kıyılarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Sarsıntının ardından yetkililer tarafından acil durum ilan edilirken, bölge için tsunami uyarısı yayımlandı. Dalga boylarının kıyı kesimlerinde bir metreye ulaşabileceği bildirilirken, güvenlik önlemleri kapsamında Kyuşu Adası'ndaki hızlı tren seferleri geçici olarak durduruldu. Peki, Japonya depreminde can kaybı var mı, tsunami tehlikesi sürüyor mu? Japonya depreminden son durum haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 10:55
Japonya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Ölü, yaralı var mı? Tsunami uyarısı!

Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Japonya'dan son dakika deprem haberi geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı ve yerel makamlardan alınan bilgilere göre, 7,1 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük paniğe neden oldu. Sarsıntının hemen ardından kıyı eyaletleri için tsunami uyarısı yayımlanırken, bölgedeki ulaşım ağları ve altyapı hatlarında güvenlik incelemeleri başlatıldı. Japonya'daki şiddetli sarsıntının ardından vatandaşlar, arama motorlarında "Japonya'da deprem mi oldu? Tsunami uyarısı, son durum ne?" sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar!

JAPONYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güney kıyılarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin ardından bölgede büyük panik yaşanırken, sarsıntının hemen akabinde kıyı eyaletleri için acil tsunami uyarısı verildi. Yetkililer, tsunami dalgalarının boyunun yer yer 1 metreye kadar ulaşabileceğini bildirdi.

JAPONYA DEPREMİ SON DURUM NE? CAN KAYBI VAR MI?

7,1'lik dev sarsıntının ardından bölgede hasar tespit ve arama-kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Şu ana kadar yaşanan deprem ve tsunami uyarısı sonrası herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Depremin ardından yaralanan vatandaşların olduğuna dair haberler gelse de, yaralı sayısı ve durumlarına ilişkin henüz yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Kyuşu Adası genelindeki hızlı tren (Shinkansen) seferleri geçici olarak durduruldu. Bölgedeki nükleer santrallerde yapılan ilk kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı aktarıldı.

Japonya'da 7,1 şiddetinde deprem!

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Depremin merkez üssü ve derinliğiyle ilgili incelemeler sürerken, Japonya Meteoroloji Ajansı kıyı bölgeleri için tsunami alarmı verdi. Yetkililer, tsunami dalgalarının 1 metreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu. Yapılan ilk açıklamalara göre tsunami dalgalarının ilk olarak Miyazaki eyaleti kıyılarına ulaştığı kaydedildi. Kıyı şeridine yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara deniz kıyısından uzak durmaları ve yüksek alanlara intikal etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

JAPONYA'NIN ARDINDAN ÇİN DE SALLANDI

ÇİN'İN kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Qinghai eyaletinin başkenti Xining'e yaklaşık 244 kilometre mesafedeki bir bölgede 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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