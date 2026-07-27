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Haberler Haberler Ankara'da su kesintisi: 27 Temmuz sular ne zaman gelecek?

Ankara'da su kesintisi: 27 Temmuz sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Başkent genelinde meydana gelen arıza ve bakım kaynaklı plansız su kesintisi listesini duyurdu. Altındağ, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan kesintiler sonrası vatandaşlar arama motorlarında "27 Temmuz Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek?", "ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı", "Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi ASKİ Ankara güncel ve anlık su kesintisi duyuruları, etkilenen mahalleler ve su verilme saatleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 10:10
Ankara'da su kesintisi: 27 Temmuz sular ne zaman gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 TEMMUZ

MAMAK

Arıza Tarihi: 26.07.2026 13:30:00
Tamir Tarihi: 28.07.2026 00:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi içerisinde bulunan P 11 Pompa İstasyonunda meydana gelen Trafo arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. *Kesinti Saati: 13:30 Tarih: 26.07.2026 *Tahmini Su Verilme Tarih: 27.07.2026 Saati: 12:00 Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: HÜSEYİN GAZİ.MH.EKİN.MH.BAŞAK.MH.BOSTANCIK.MH.ALTIAĞAÇ.MH.KARAAĞAÇ.MH
Etkilenen Yerler: HÜSEYİN GAZİ.MH.EKİN.MH.BAŞAK.MH.BOSTANCIK.MH.ALTIAĞAÇ.MH.KARAAĞAÇ.MH

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Ankara'da su kesintisi: 27 Temmuz sular ne zaman gelecek?

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 27.07.2026 08:45:00
Tamir Tarihi: 27.07.2026 21:00:00
Detay: "Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi İnşaatı Yapım İşi" kapsamında Yenimahalle ilçesi Karşıyaka mahallesi Selçuklu caddesi üzerinde Ø1600mm çelik boru hattından mevcut şebekeye Ø200 mm branşman bağlantısı yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesinin tamamı, Aşağı Yahyalar Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin bir kısmı (N3) etkilenecektir.

Ankara'da su kesintisi: 27 Temmuz sular ne zaman gelecek?

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 27.07.2026 09:45:00
Tamir Tarihi: 27.07.2026 17:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Hacılar Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde 150'lik içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Hacılar ve Kızılcaşar Mahalleleri bir kısmına 27 Temmuz 2026 saat- 09:45 ile 27 Temmuz 2026 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Hacılar ve Kızılcaşar Mahalleleri

Ankara'da su kesintisi: 27 Temmuz sular ne zaman gelecek?

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 26.07.2026 13:30:00
Tamir Tarihi: 27.07.2026 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi içerisinde bulunan P 11 Pompa İstasyonunda meydana gelen Trafo arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. *Kesinti Saati: 13:30 Tarih: 26.07.2026 *Tahmini Su Verilme Tarih: 27.07.2026 Saati: 06:00 Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesi Önder Mahallesi Beşikkaya Mahallesi Feridun Çelik Mahallesi Başpınar Mahallesi Karapürçek Mahallesi Kavaklı Köyü Tatlar Köyü Aydıncık Köyü Doğantepe Mahallesinin Üst kotları Solfasol Mahallesi üst kotları
Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesi Önder Mahallesi Beşikkaya Mahallesi Feridun Çelik Mahallesi Başpınar Mahallesi Karapürçek Mahallesi Kavaklı Köyü Tatlar Köyü Aydıncık Köyü Doğantepe Mahallesinin Üst kotları Solfasol Mahallesi üst kotları

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