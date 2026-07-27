Ankara'da su kesintisi: 27 Temmuz sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Başkent genelinde meydana gelen arıza ve bakım kaynaklı plansız su kesintisi listesini duyurdu. Altındağ, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan kesintiler sonrası vatandaşlar arama motorlarında "27 Temmuz Ankara su kesintisi saat kaçta bitecek?", "ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı", "Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi ASKİ Ankara güncel ve anlık su kesintisi duyuruları, etkilenen mahalleler ve su verilme saatleri...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 10:10
Arıza Tarihi: 27.07.2026 08:45:00
Arıza Tarihi: 27.07.2026 09:45:00
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 26.07.2026 13:30:00
Tamir Tarihi: 27.07.2026 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi içerisinde bulunan P 11 Pompa İstasyonunda meydana gelen Trafo arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. *Kesinti Saati: 13:30 Tarih: 26.07.2026 *Tahmini Su Verilme Tarih: 27.07.2026 Saati: 06:00 Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesi Önder Mahallesi Beşikkaya Mahallesi Feridun Çelik Mahallesi Başpınar Mahallesi Karapürçek Mahallesi Kavaklı Köyü Tatlar Köyü Aydıncık Köyü Doğantepe Mahallesinin Üst kotları Solfasol Mahallesi üst kotları
Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesi Önder Mahallesi Beşikkaya Mahallesi Feridun Çelik Mahallesi Başpınar Mahallesi Karapürçek Mahallesi Kavaklı Köyü Tatlar Köyü Aydıncık Köyü Doğantepe Mahallesinin Üst kotları Solfasol Mahallesi üst kotları
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