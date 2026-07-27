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Haberler Haberler DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da tamamlandı. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarını inceleyen adaylar, puan ve başarı sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. Ekran başındaki binlerce aday arama motorlarında "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2026 ÖSYM DGS sonuç tarihi belli oldu mu?" ve "DGS sonuç sorgulama ekranı" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM 2026 DGS sonuç açıklama günü, bilet ve puan sorgulama ekranı ile tercih sürecine dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 09:59
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

İki yıllık ön lisans mezuniyetlerini 4 yıllık lisans derecesine taşımak isteyen 200 binden fazla adayın katılım sağladığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz Pazar günü 81 il merkezi ve Lefkoşa'da eş zamanlı olarak uygulandı. Sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soruluk zorlu maratonun geride kalmasıyla birlikte temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını inceleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç ilanına çevirdi. Puanlarını ve lisans tercihlerinde belirleyici olacak başarı sıralamalarını merak eden binlerce aday arama motorlarında "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2026 ÖSYM DGS sonuç tarihi açıklandı mı?" ve "ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte ÖSYM 2026-DGS sonuç açıklama tarihi, sonuç sorgulama ekranı ve tercih sürecine dair tüm detaylar...

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, duyurulduğu günün sabah saatlerinden itibaren sistemde aktif hale getirilecek.

ÖSYM DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

DGS sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulama aracılığıyla öğrenilebilecek. Adaylara ayrıca fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sonuç sorgulama adımları şu şekildedir:

  1. ÖSYM'nin [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresine giriş yapın.
  2. Açılan ekranda yer alan "2026-DGS Sınav Sonuçları" başlığına tıklayın.
  3. T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifreniz ile sisteme giriş yaparak puan kartınızı görüntüleyin.

👉 ÖSYM DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (sonuc.osym.gov.tr)

DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Ağustos'ta sınav sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından ÖSYM, 2026-DGS Tercih Kılavuzu'nu yayımlayacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık DGS puanları ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) katsayılarının birleşimiyle oluşan nihai puanlarına göre lisans programları tercihlerini ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek.

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