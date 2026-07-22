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Haberler Haberler Daha 17 9. bölüm fragmanı izle! "Aras sana aşık!

Daha 17 9. bölüm fragmanı izle! "Aras sana aşık!

Kanal D ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen Pastel Film imzalı dizisi Daha 17, heyecan dolu 9. bölüm fragmanıyla izleyicileri ekran başına kilitledi! Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat'ın başrollerini paylaştığı dizide sular durulmuyor. Şebnem’in yurdun kapanmasına yol açan kritik hamlesi dengeleri tamamen değiştirirken, Aras ile bir kez daha karşı karşıya gelmesi gerilimi tırmandırıyor. Deniz'in Leyla'ya "Aras sana aşık!" itirafı ise yeni bölüme damga vuruyor. Peki, Daha 17 9. bölüm fragmanında neler yaşanıyor, yeni bölümde neler olacak? İşte Kanal D Daha 17 9. bölüm fragmanı ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 22:22 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 17:06
Daha 17 9. bölüm fragmanı izle! "Aras sana aşık!

Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan ve güçlü hikayesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Daha 17 dizisi, 9. bölüm fragmanıyla tansiyonu yükseltti. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün (Pastel Film) üstlendiği dizinin ekrana gelen yeni tanıtımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Arama motorlarında dizi severler tarafından "Daha 17 9. bölüm fragmanı izle", "Daha 17 yeni bölümde neler olacak?" ve "Daha 17 Aras ile Leyla arasında ne yaşanacak?" soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 21 Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen bilgilerle, Daha 17 9. bölüm fragman detayları, yeni bölüm konusu ve oyuncu kadrosu...

DAHA 17 9. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANIYOR?

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras'ın (Çağan Efe Ak) geçmişine ve yıllardır kaybettiği kardeşine ulaşma çabasını merkezine alan Daha 17, İstanbul'da başlayıp Bodrum'a kadar uzanan sürükleyici bir serüveni ekranlara taşıyor. Yıllardır aradığı kardeşinin izini sürerken yolu Şebnem (Nesrin Cavadzade) ve Teoman (Ata Yaşat) ile kesişen Aras; dostluk, aile bağları ve aşk üçgeninde zorlu bir mücadele veriyor.

DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras ve Leyla sevgili rolü yapmaya başlamış, Akkaya villasında kimsesiz çocuklar yararına yapılan defileye el ele gelmişlerdir. Ancak Aras'ın orada Teoman tarafından darp edilmesi Akkaya Ailesi için büyük bir skandala neden olur. Bu nedenle Akkayalar, Aras'tan yardım istemek zorunda kalırlar. Onun yardım etmeyi kabul etmesiyle geçmiş sırrının gün yüzüne çıkma tehlikesi baş gösterir. Ancak asıl büyük tehlike Aras'a doğru yaklaşmaktadır.

Diğer yandan ise Teoman kavga ederek akıllandıramadığı Aras'ın canını yakmak için yeni ve tehlikeli bir oyuna girişir. Ve bu oyun sonunda asıl canı yanan henüz farkına varmasa da kendisi olacaktır.

👉 KANAL D DAHA 17 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DAHA 17 HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Daha 17 dizisi, her pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam etmektedir.

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