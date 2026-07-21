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Haberler Haberler YKS sonuç sorgulama ekranı 2026 | ÖSYM giriş YKS sonuçları ekranı açıldı

YKS sonuç sorgulama ekranı 2026 | ÖSYM giriş YKS sonuçları ekranı açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını erişime açtı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenibiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler üniversite tercih sürecine çevrilirken, adaylar sonuç sorgulama ekranı ve tercih takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki YKS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM sonuç ekranı ve detaylar haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:54
YKS sonuç sorgulama ekranı 2026 | ÖSYM giriş YKS sonuçları ekranı açıldı

Haziran ayında düzenlenen 2026 YKS'nin ardından başlayan heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte adaylar, TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını da görüntüleyebiliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için kritik öneme sahip olan sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi hazırlıkları da hız kazandı. Adaylar, elde ettikleri puan ve sıralamalara göre tercih listelerini oluşturmaya hazırlanırken, sonuç ekranına erişim detayları da merak konusu oldu. İşte ÖSYM'nin sonuç sayfasıyla birlikte YKS 2026 sonuç ekranı ve merak edilenler!

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2026 YKS sonuçları açıklandı

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını 21 Temmuz sabahı itibarıyla erişime açtı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilirken sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sonuç ilanına ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç sorgulama işlemi için;

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekiyor. Sisteme giriş yapan adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve sınav sonuç belgelerini görüntüleyebiliyor.

2026 YKS SONUÇLARI | TIKLA-GÖR

YKS sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM

YKS SONUÇ BELGESİNE NASIL BAKILIR?

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden ulaşabilmektedir. Sonuç belgesinde;

  • TYT puanı,
  • AYT puanları,
  • YDT puanı,
  • Başarı sıralamaları,
  • Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
  • Yerleştirme puanları yer alıyor.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte üniversite tercih tarihleri netlik kazanacak. Adaylar tercihlerini belirlenen tarihler arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapabilecek. Uzmanlar, tercih yapılırken yalnızca puana değil başarı sıralamasına odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Tercih listesi hazırlanırken;

  • Geçen yılın başarı sıralamaları,
  • Kontenjanlar,
  • Üniversitenin bulunduğu şehir,
  • Bölümün eğitim imkanları,
  • Kariyer hedefleri gibi kriterlerin dikkate alınması öneriliyor.

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