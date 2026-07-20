Milli Piyango Şans Oyunları bünyesinde düzenlenen ve her hafta pazartesi, çarşamba ile cumartesi günleri şans dağıtan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş günü geldi. Rekor seviyeye ulaşan dev ikramiye tutarıyla hayallerini gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaş, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynadıkları biletlerle çekiliş saatine kilitlendi. Günün gelmesiyle birlikte arama motorlarında "20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı?", "Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?" ve "20 Temmuz Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" soruları üst sıralarda yerini aldı. İşte 20 Temmuz 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişine dair tüm güncel ayrıntılar, canlı yayın bilgisi ve bilet sorgulama rehberi...

20 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü akşam saat 21:30'da noter dahilinde gerçekleştirildi.

İşte kazanan numaralar: 5-22-30-71-85-87 Joker: 75 SüperStar: 10

SON ÇEKİLİŞTE HANGİ NUMARALAR KAZANMIŞTI? (18 TEMMUZ CUMARTESİ)

Bir önceki çekiliş olan 18 Temmuz Cumartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde belirlenmişti:

Kazandıran Numaralar: 19 - 21 - 31 - 41 - 44 - 65

Joker: 13

SüperStar: 44

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

20 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21:30'da başlayacak çekilişin hemen ardından belirlenen 6 şanslı numara, Joker ve SüperStar sonuçları sistemlere yüklenecek. Adaylar biletlerine ikramiye vurup vurmadığını şu adımlarla öğrenebilecek:

Milli Piyango Online resmi web sitesi olan millipiyangoonline.com adresine gidin.

adresine gidin. Üst menüde yer alan "Çılgın Sayısal Loto" sekmesine ve ardından "Sonuçlar" butonuna tıklayın.

sekmesine ve ardından butonuna tıklayın. Açılan ekranda 20 Temmuz 2026 tarihli çekilişi seçerek kazandıran numaraları görüntüleyebilir ya da bilet numaranızı girerek ikramiye durumunuzu anında sorgulayabilirsiniz.

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