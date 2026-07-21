CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2027 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet saatini açıkladı!

2027 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet saatini açıkladı!

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği 2027 yılı hac kura tarihi ve saati resmen belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2027 hac kura çekimi 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ankara'da noter ve basın huzurunda yapılacak olan çekiliş saat 10.30'da başlayacak. Peki, 2027 hac kuraları canlı nereden izlenir, kura sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır, kesin kayıtlar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 hac kura çekimi saati, canlı yayın bilgisi ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 15:48
2027 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet saatini açıkladı!

Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği haber Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında başvurularını tamamlayan veya kayıt yenilten adayların gözü kulağı kura çekim gününe çevrilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2027 yılı hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da noter ve basın huzurunda çekilecek. Arama motorlarında "2027 hac kuraları ne zaman çekilecek?", "Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" ve "Hac kura sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?" başlıkları trend listelerinin üst sıralarına yerleşti. İşte 21 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla güncellenen bilgilerle, Diyanet 2027 hac kura çekimi programı, gidiş-dönüş takvimi ve kesin kayıt tarihlerine dair tüm ayrıntılar...

2027 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre kura çekimi 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Kura çekim maratonunun tamamlanmasının ardından şanslı hacı adaylarının isim listesi sisteme yüklenecek. Adaylar kura sonuçlarını iki farklı kanaldan öğrenebilecek:

e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden "Diyanet İşleri Başkanlığı - Hac Kayıt / Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumlarını görüntüleyebilecekler.

SMS Bilgilendirmesi: Kurada adı çıkan hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacak.

2027 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada ismi çıkarak kutsal topraklara gitme hakkı kazanan adaylar için kesin kayıt dönemi hızlıca başlayacak. Hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.

2027 HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac organizasyonu uçuş takvimini de planladı. Buna göre, kutsal topraklara gidişler 17 Nisan - 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yurda dönüşler ise 20 Mayıs - 15 Haziran 2027 tarihleri arasında tamamlanacak.

👉 E-DEVLET DİYANET HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Leao hamlesi!
Fernandes'ten yeşil ışık! Transferdeki şartı...
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Sanchez'e tebrik, Letonya'ya güvenlik mesajı! Gazze'deki Dünya Kupası sevinci vurgusu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi!
Beşiktaş'tan Salah'a ültimatom!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Kadıköy'de tek golle güldü! F.Bahçe Kadıköy'de tek golle güldü! 01:10
İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! 01:10
G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! 01:10
G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! 01:10
G.Saray Lemina'nın sözleşmesini uzattı! G.Saray Lemina'nın sözleşmesini uzattı! 01:10
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! 01:10
G.Saray'a Foden için beklenmeyen engel! G.Saray'a Foden için beklenmeyen engel! 01:10
F.Bahçe'de ayrılık çanları! Sözleşme feshi... F.Bahçe'de ayrılık çanları! Sözleşme feshi... 01:10
Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! 01:10
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 01:10
Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! 01:10