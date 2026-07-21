Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği haber Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında başvurularını tamamlayan veya kayıt yenilten adayların gözü kulağı kura çekim gününe çevrilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2027 yılı hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da noter ve basın huzurunda çekilecek. Arama motorlarında "2027 hac kuraları ne zaman çekilecek?", "Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" ve "Hac kura sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?" başlıkları trend listelerinin üst sıralarına yerleşti. İşte 21 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla güncellenen bilgilerle, Diyanet 2027 hac kura çekimi programı, gidiş-dönüş takvimi ve kesin kayıt tarihlerine dair tüm ayrıntılar...

2027 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre kura çekimi 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Kura çekim maratonunun tamamlanmasının ardından şanslı hacı adaylarının isim listesi sisteme yüklenecek. Adaylar kura sonuçlarını iki farklı kanaldan öğrenebilecek:

e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden "Diyanet İşleri Başkanlığı - Hac Kayıt / Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumlarını görüntüleyebilecekler.

SMS Bilgilendirmesi: Kurada adı çıkan hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacak.

2027 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada ismi çıkarak kutsal topraklara gitme hakkı kazanan adaylar için kesin kayıt dönemi hızlıca başlayacak. Hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.

2027 HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac organizasyonu uçuş takvimini de planladı. Buna göre, kutsal topraklara gidişler 17 Nisan - 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yurda dönüşler ise 20 Mayıs - 15 Haziran 2027 tarihleri arasında tamamlanacak.

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