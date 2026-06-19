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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmayacağı duyuruldu

YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmayacağı duyuruldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatını verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 15:33
YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmayacağı duyuruldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, yarın yapılacak YKS nedeniyle gürültü oluşumunu ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla meydanlarda maç yayını yapılmamasını temenni etti. Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türkiye saati ile 06.00'da Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonlarının iptal edileceği belirtildi. Bu vesileyle adayların rahat ve huzurlu bir şekilde dinlenmesi ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması amaçlandı.

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