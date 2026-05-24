Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 24 Mayıs 2026 Süper Loto sonuçları | Kazandıran numaralar

24 Mayıs 2026 Süper Loto sonuçları | Kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın üç günü düzenlenen ve büyük ikramiye tutarıyla hayalleri süsleyen Süper Loto sonuçları 24 Mayıs 2026 Pazar çekilişi ile şans oyunu severlerin erişimine açıldı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından milyonlarca vatandaş "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Süper Loto'da kazanan numaralar hangileri?" sorularının yanıtını arıyor. İşte büyük ikramiyeyi kazandıran o şanslı sayılar ve Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı...

Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 21:36
24 Mayıs 2026 Süper Loto sonuçları | Kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişinin 24 Mayıs 2026 Pazar sonuçları belli oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından milyonlarca vatandaş kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Kazanan numaralar hangileri?" sorularına yanıt ararken, çekiliş sonuçları resmi sistem üzerinden erişime açıldı. Talihliler, Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. İşte 24 Mayıs Süper Loto sonuçları, büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı sayılar ve detaylı sorgulama ekranı…

24 MAYIS 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

19-22-28-30-44-46

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiye hayaliyle kupon dolduran binlerce vatandaş, biletlerine ikramiye vurup vurmadığını hızlıca öğrenmek istiyor. Süper Loto sonuç sorgulama işlemi için iki güvenilir yöntem bulunuyor:

Milli Piyango Online Resmi Sitesi: millipiyangoonline.com adresine girerek çekiliş takviminden 24 Mayıs 2026 tarihini seçebilir ve kazanan numaralar ile kendi biletinizi karşılaştırabilirsiniz.

Mobil Uygulama Barkod Okuyucu: Milli Piyango şans oyunları uygulamasını telefonunuza indirerek, kuponunuzun alt kısmında yer alan barkodu kameranıza taratabilir ve kazanç durumunuzu saniyeler içinde görebilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Süper Loto'da 1 ile 60 sayı arasından 6 adet numara seçilerek oynanır. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 2, 3, 4, 5 veya 6 tanesini doğru tahmin edenler ikramiye almaya hak kazanır. 6 bilen çıkmadığı takdirde devasa büyüklükteki büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devreder.

