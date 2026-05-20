İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 20 Mayıs sağanak yağış alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü için acil kodlu bir hava durumu uyarısı yayımladı. Evden çıkacak vatandaşlar ve sürücüler, "Bugün hava nasıl olacak, kuvvetli sağanak yağış hangi bölgeleri vuracak?" sorularına kilitlendi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, önümüzdeki saatlerde megakentin belirli noktalarında ve Anadolu'daki birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. İşte güncel hava durumu tahminleri ve fırtına uyarısının detayları...

İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA "GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 3 saatlik periyodu işaret ederek megakent için kritik bir tahminde bulundu. Yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA OLASI RİSKLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kuvvetli yağış dalgasıyla birlikte dikey hava hareketlerinin sertleşebileceği uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşların şu olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi:

Ani sel ve lokal su baskınları

Yıldırım düşmesi riski

Yerel dolu yağışı geçişleri

Yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve fırtına

Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU: NEREDEYSE TÜM ÜLKE YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında kalacağı bildirildi. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı hariç olmak üzere, ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİKKAT: BU İLLERDE YAĞIŞLAR ÇOK ŞİDDETLİ OLACAK!

Hava tahmin raporuna göre yağışlar Türkiye'nin birçok noktasında sadece hayatı olumsuz etkileyecek seviyede kalmayacak, bazı bölgelerde şiddetini iyice artıracak.

Kuvvetli Yağış Beklenen Yerler

Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevreleri.

Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış Beklenen Yerler

Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğu bölgeleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimleri.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR MU?

Hava sıcaklıklarında yurdun batı kesimlerinde büyük bir değişim öngörülmezken, iç ve doğu bölgelerde düşüş yaşanıyor. Sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle batı kesimlerde kuzeyli (poyraz), doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Güneydoğu Anadolu'nun batısında öğle saatlerinden sonra rüzgarın hızını artırarak zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) şekilde eseceği tahmin edildiğinden, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunmalıdır.