KONYA DEPREM SON DAKİKA: 14 Nisan Konya'da deprem mi oldu?

Konya bugün güne sarsıntıyla başladı! AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 10:38'de hissedilir bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Konya depremi kaç şiddetinde? Depremin merkez üssü tam olarak neresi? İşte 14 Nisan Salı Konya son depremler listesi ve ilk bilgiler...

KONYA DEPREMİ SAAT KAÇTA VE KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre depremin detayları şu şekildedir:

Büyüklük: 3.2 (AFAD) / 3.1 (Kandilli)

Merkez Üssü: Selçuklu (Konya)

Saat: 10:38:23 (TSİ)

Derinlik: Yaklaşık 5.6 km

KONYA'DA SON DURUM: CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?

Deprem, Konya merkezinde ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntının yüzeye yakın olması nedeniyle (5.6 km) hissedilme oranı yüksek oldu. İlk gelen bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar bildirilmedi. AFAD ekiplerinin bölgedeki saha tarama çalışmaları devam ediyor.