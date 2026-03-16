Az önce deprem mi oldu? AFAD duyurdu: Denizli’de deprem

Denizli çevresinde bugün yaşanan sarsıntı, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından resmi olarak bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, Depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü ve kısa süreli bir hissedilme kaydedildi. Vatandaşlar anlık gelişmeleri merak ederken, uzmanlar özellikle küçük depremlerde dahi tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. İşte Denizli 3.9 büyüklüğündeki deprem detayları ve son dakika bilgileri…

AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgilerine göre Denizli'de bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Denizli ve çevresinde sabahın erken saatlerinden bu yana büyüklükleri 0.8 ile 2.5 arasında değişen çok sayıda mikro sarsıntı kaydedilmişti. Bu son 3.9'luk sarsıntı, sabahın en güçlü depremi oldu.