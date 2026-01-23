Fenerbahçe-Kosner Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroLeague)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de kritik mücadelede İspanyol temsilcisi Kosner Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, iç saha avantajını kullanarak galibiyet serisini sürdürmek isterken, Baskonia deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Basketbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Fenerbahçe Beko, EuroLeague sahnesinde İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler hem ligde üst sıralara tırmanmak hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve maç öncesi detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe-Baskonia maçıyla ilgili tüm merak edilenler burada…

FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında bugün İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Kosner Baskonia maçı S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet elde ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı ve şu anda ikinci sırada bulunuyor. İstikrarlı grafiğiyle play-off yarışında güçlü bir aday olan Fenerbahçe, özellikle son haftalardaki çıkışıyla taraftarını umutlandırdı.

İspanyol temsilcisi Baskonia ise bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. 22 maçta 8 galibiyet alabilen Baskonia, EuroLeague sıralamasında 15. basamakta yer alıyor. Deplasman performansında yaşadığı sorunlar ve savunma zaafları nedeniyle üst sıralardan uzak kalan Baskonia, İstanbul deplasmanında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Beko, Dubai Basketbol karşısında aldığı yenilginin ardından toparlanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, iç sahada Valencia Basket'i 82-79 mağlup ederek moral bulurken, son olarak İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 85-80 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe, formda görüntüsünü devam ettirdi ve zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe Beko üstün bir performans sergilemişti. Sarı-lacivertli ekip, yüksek tempolu geçen karşılaşmayı 108-93'lük skorla kazanarak rakibine net bir üstünlük kurmuştu.

Bu kritik mücadelede Fenerbahçe'nin galibiyet alması, hem zirve yarışında avantajını artırması hem de taraftarı önünde seriyi sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor. Baskonia ise İstanbul'da alacağı olası bir galibiyetle alt sıralardan kurtulma yolunda moral kazanmayı hedefliyor.

