CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

1 Ocak 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. “Süper Loto sonuçları belli oldu mu?”, “Büyük ikramiye kime çıktı?” ve “Süper Loto sorgulama ekranı nerede?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Milli Piyango tarafından yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar duyuruldu. Peki, 1 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 10:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

SÜPER LOTO SONUÇLARI | Şans oyunu tutkunlarının büyük bir merakla beklediği Süper Loto çekilişi, 1 Ocak 2026 tarihinde yapıldı. Çekiliş sonrası kazanan numaralar açıklanırken, gözler büyük ikramiyenin isabet edip etmediğine çevrildi. 1 Ocak 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. "Süper Loto sonuçları belli oldu mu?", "Büyük ikramiye kime çıktı?" ve "Süper Loto sorgulama ekranı nerede?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Süper Loto oynayanlar, 1 Ocak Süper Loto sonuçlarını resmi sorgulama ekranı üzerinden hızlı ve güvenli şekilde kontrol edebiliyor. Kupon numarası ile yapılan sorgulama sayesinde ikramiye bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.

Süper Loto sonuçları için TIKLA

Süper Loto 1 Ocak 2026 çekiliş sonuçları için TIKLA

30 Aralık Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 ARALIK 2025

35-57-34-6-56-36

Süper Loto çekildi mi? 30 Aralık Salı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan "Büyük Filistin Yürüyüşü"ne destek!
Milan'dan Fenerbahçe'ye Nkunku şartı! O teklife yanaşmıyorlar
DİĞER
Galatasaray çözümü kiralamada buldu! Orta saha için rota İngiltere...
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı: Mücadele devam edecek | Batı'nın düştüğü nokta zillettir
Cimbom'a transferde Ugarte müjdesi!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan "Büyük Filistin Yürüyüşü"ne destek! Buruk'tan "Büyük Filistin Yürüyüşü"ne destek! 10:09
Milan'dan Fenerbahçe'ye Nkunku şartı! O teklife yanaşmıyorlar Milan'dan Fenerbahçe'ye Nkunku şartı! O teklife yanaşmıyorlar 09:51
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:20
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:19
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 00:53
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 00:53
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 00:53
G.Saray'dan flaş Sara kararı! G.Saray'dan flaş Sara kararı! 00:53
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... 00:53
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 00:52
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 00:52