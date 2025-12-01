CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika deprem! Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli son depremler



Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sismik hareketlilik devam ediyor. Farklı bölgelerde kaydedilen depremler, vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, gün boyunca meydana gelen sarsıntıların büyüklükleri ve merkez üsleri belli oldu. Peki, az önce deprem nerede oldu? 1 Aralık 2025 Pazartesi günü kaydedilen depremler, merkez üsleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde...



Deprem ülkesi olan ülkemizde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, gün boyunca yaşanan sarsıntıların büyüklüklerini ve merkez üslerini ayrıntılı olarak paylaşmaya devam ediyor. Özellikle aktif fay hatları üzerinde yaşayanların depreme karşı tedbirli olması gerekirken 1 Aralık Pazartesi gün içindeki depremler hem küçük hem de orta şiddette gözlemlendi. İşte son depremler ve detayları...

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ👈

AFAD deprem

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER👈

Kandilli deprem

