GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2025 bölümünde yarışmacılar yine kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Günün tabağı, hem lezzeti hem sunumuyla kayınvalidelerin beğenisini kazanan gelin adayına verildi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 09:56
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı? Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta, 12 Kasım 2025 bölümünde yine nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Günün sonunda açıklanan puan durumu, izleyiciler tarafından büyük merakla takip edildi. Bugünün kazananı Gelinim Mutfakta günün birincisi unvanını aldı ve çeyrek altını kazanarak haftalık liderlik yolunda önemli bir adım attı. Güncel puan tablosu, birincinin kim olduğu ve bugünkü performans değerlendirmesi detaylarıyla haberimizde!

👉 Gelinim Mutfakta son bölümü izlemek için TIKLA! 👈

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta, 12 Kasım 2025 bölümünde yine nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Günün sonunda açıklanan puan durumu, izleyiciler tarafından büyük merakla takip edildi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 KASIM 2025

Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım 2025'te yayınlanan 1712. Bölümünde Mihriban Kösem, Tuğba Duman, Emsal Torbalı ve Hanife Sayak "Ballı Susamlı Tavuk" için yarıştı.

Tuğba: 14 puan

Emsal : 13 puan

Hanife: 9 puan

Mihriban: 7 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 KASIM 2025

Tuğba: 18 puan

Mihriban: 18 puan

Hanife: 13 puan

Emsal : 8 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

ATV CANLI YAYIN

