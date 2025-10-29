CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
DEPREM Mİ OLDU? 29 Ekim Aydın'da deprem! Deprem kaç şiddetinde oldu?

Aydın’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde hissedildi? 29 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Peki, deprem mi oldu? 29 Ekim Çarşamba deprem kaç şiddetinde oldu, hissedildi mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:55
Deprem mi oldu? 29 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah saat 09:38:46 TSİ'de, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi'nde Didim'e 23.88 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve 7.04 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Peki, deprem hissedildi mi? İlk bilgilere göre, Didim ve çevresindeki bazı yerleşim alanlarında vatandaşlar sarsıntıyı hissetti ve sosyal medyada deneyimlerini paylaştı. Uzmanlar, 3.9 büyüklüğündeki depremlerin genellikle hafif olduğunu, ancak artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Peki, Aydın'da deprem mi oldu? 29 Ekim az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah saat 09:38:46 TSİ'de, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi'nde Didim'e 23.88 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve 7.04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

