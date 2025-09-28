28 EYLÜL HAVA DURUMU ⛅ Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

28 Eylül Pazar günü Türkiye'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, diğer bölgelerde güneşli ve açık bir gün yaşanacak. 28 Eylül'de yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji uzmanları, Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış uyarısı verirken, İç Anadolu ve Ege'nin bazı bölgelerinde güneşli bir gün öngörüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül Pazar hava yağmurlu mu? Detaylar haberimizde...

28 EYLÜL HAVA DURUMU

Yurtta bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde güneşli bir gün etkili olacak. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve Antalya çevrelerinde yağış tahmin edilirken, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. İzmir'in kuzey ilçelerinde gece saatlerinde yağmur bekleniyor. Antalya'da ise öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağış görülmezken Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcaklık 30 derecenin üzerinde seyredecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

28 Eylül Pazar günü yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak yağışlı geçecek. Antalya'da ise öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava görülecek. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ihtimali bulunuyor. Meteoroloji, rüzgarın özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kuvvetli esebileceği uyarısında bulundu.