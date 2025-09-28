CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 EYLÜL HAVA DURUMU ⛅ Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

28 EYLÜL HAVA DURUMU ⛅ Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Eylül Pazar gününe dair son hava tahmin raporunu paylaştı. Yurtta bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde güneşli bir gün etkili olacak. Peki, bugün hava sıcaklıkları nasıl olacak, 28 Eylül’de yağmur var mı? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 08:11 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 08:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 EYLÜL HAVA DURUMU ⛅ Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

28 Eylül Pazar günü Türkiye'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, diğer bölgelerde güneşli ve açık bir gün yaşanacak. 28 Eylül'de yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji uzmanları, Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış uyarısı verirken, İç Anadolu ve Ege'nin bazı bölgelerinde güneşli bir gün öngörüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül Pazar hava yağmurlu mu? Detaylar haberimizde...

28 EYLÜL HAVA DURUMU

Yurtta bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde güneşli bir gün etkili olacak. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve Antalya çevrelerinde yağış tahmin edilirken, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. İzmir'in kuzey ilçelerinde gece saatlerinde yağmur bekleniyor. Antalya'da ise öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağış görülmezken Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcaklık 30 derecenin üzerinde seyredecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

28 Eylül Pazar günü yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak yağışlı geçecek. Antalya'da ise öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava görülecek. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ihtimali bulunuyor. Meteoroloji, rüzgarın özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kuvvetli esebileceği uyarısında bulundu.

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'nun tazminatındaki flaş gerçek!
Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
DİĞER
Trabzonspor'un yeni yıldızına övgü dolu sözler! "Problemi çözebilecek yetenekte..."
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
L'pool maçı öncesi G.Saray'da kırmızı alarm!
Maçın ardından Onuachu'ya büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 08:49
Maçın ardından Onuachu'ya büyük övgü! Maçın ardından Onuachu'ya büyük övgü! 08:32
Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 07:38
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Daha Eski
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 01:20
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 01:20
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 01:20