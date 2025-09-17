CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 17 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 17 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 17 Eylül Çarşamba | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 17 Eylül 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 07:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 17 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 17 EYLÜL? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 17 Eylül Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

17 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları!
Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte o konuşmalar...
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi...
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi rakibinin yıldızına teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! 01:33
Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! 01:33
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! 01:33
Devlerin çarpışmasında kazanan yok! Devlerin çarpışmasında kazanan yok! 01:32
Real Madrid sürprize izin vermedi! Real Madrid sürprize izin vermedi! 01:32
Şampiyonlar Ligi'nde Kenan'ın gecesi! Şampiyonlar Ligi'nde Kenan'ın gecesi! 01:32
Daha Eski
İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi... İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi... 01:32
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! 01:32
Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı! Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı! 01:32
Erciyes son nefeste turladı! Erciyes son nefeste turladı! 01:32
F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi! F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi! 01:32
Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... 01:32