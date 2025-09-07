CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem oldu!

SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem oldu!

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 12:48 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 13:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem oldu!

Özellikle sosyal medya üzerinden daha çok yayılan deprem haberleri sonrası vatandaşlar, arama motorları üzerinden depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor... Yapılan sorgulamalarda, "Son dakika deprem, Deprem mi oldu?" gibi ifadeler yer alıyor. İşte ayrıntılar ve AFAD'ın yaptığı deprem açıklaması...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre 4.9 olarak açıklanan deprem, çevre illerden de hissedildi.

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transfer...
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı
DİĞER
ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!
Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı 12:56
Toprak Fransa'da "2'de 2" yaptı! Toprak Fransa'da "2'de 2" yaptı! 12:46
Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! 12:38
ABD Açık'ta Aryna Sabalenka rüzgarı! ABD Açık'ta Aryna Sabalenka rüzgarı! 12:16
Onana için flaş iddia! Onana için flaş iddia! 11:33
Filenin Sultanları-İtalya maçı tüm detaylar! Filenin Sultanları-İtalya maçı tüm detaylar! 10:42
Daha Eski
TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? (Frekans bilgileri 2025) TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? (Frekans bilgileri 2025) 10:41
Lüksemburg-Slovakya maçı ne zaman? Lüksemburg-Slovakya maçı ne zaman? 10:35
Almanya-Kuzey İrlanda maçı bilgileri! Almanya-Kuzey İrlanda maçı bilgileri! 10:29
Polonya-Finlandiya maçı ne zaman? Polonya-Finlandiya maçı ne zaman? 10:22
Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:14
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman? Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman? 10:12