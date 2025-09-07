SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem oldu!

Özellikle sosyal medya üzerinden daha çok yayılan deprem haberleri sonrası vatandaşlar, arama motorları üzerinden depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor... Yapılan sorgulamalarda, "Son dakika deprem, Deprem mi oldu?" gibi ifadeler yer alıyor. İşte ayrıntılar ve AFAD'ın yaptığı deprem açıklaması...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre 4.9 olarak açıklanan deprem, çevre illerden de hissedildi.