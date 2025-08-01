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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 1 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 1 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 1 Ağustos 2025 tarihli 32973. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 1 Ağustos Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 09:19 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 09:36
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Resmi Gazete'de bugün! 1 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 1 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 1 Ağustos Cuma tarihli 32973. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10154)

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Erol ÖZVAR'ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/298)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

–– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol ÖZVAR'ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/299)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/297)

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/18)

👉1 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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