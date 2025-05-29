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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 29 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 29 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 29 Mayıs 2025 tarihli 32914. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 29 Mayıs Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 09:02 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 09:03
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Resmi Gazete'de bugün! 29 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 29 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Mayıs Perşembe tarihli 32914. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Mayıs Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

29 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı (Karar: 2025/206)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221)

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉29 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/197, K: 2025/86 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2020/993 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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