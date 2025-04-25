CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bülent Uygun'un acı günü

Bülent Uygun'un acı günü

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 15:46 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 15:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bülent Uygun'un acı günü

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'ya doğru yola çıktı.

Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski milli futbolcu, teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Almina Tude kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Salzburg U19 - Trabzonspor U19 | CANLI
Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor!
DİĞER
Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci! Piyangoya sadece 1 maç kaldı...
The Economist Avrupalılara seslendi: Korkmayın! Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda | İmamoğlu’na İngiliz golü
Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar!
F.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor! 15:45
Beşiktaş - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Beşiktaş - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! 14:55
Trabzonspor - Galatasaray ZTK maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray ZTK maçı ne zaman? 14:49
Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi başladı! Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi başladı! 14:33
Salzburg U19 - Trabzonspor U19 | CANLI Salzburg U19 - Trabzonspor U19 | CANLI 14:26
Mourinho'dan dev rotasyon! İşte F.Bahçe'nin Gaziantep FK 11'i Mourinho'dan dev rotasyon! İşte F.Bahçe'nin Gaziantep FK 11'i 13:45
Daha Eski
Barcelona - Real Madrid final maçı yayın bilgisi! Barcelona - Real Madrid final maçı yayın bilgisi! 13:40
Thunder 29 sayıdan gelerek kazandı! Thunder 29 sayıdan gelerek kazandı! 13:19
G.Saray'ın Eyüp mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Eyüp mesaisi sürüyor! 12:59
B. Münih'ten Boey açıklaması! G.Saray'a transferi... B. Münih'ten Boey açıklaması! G.Saray'a transferi... 12:47
Kupada 29 yıllık hasret sona eriyor! Kupada 29 yıllık hasret sona eriyor! 12:31
Beşiktaş - A. Hatayspor maçına Alman VAR! Beşiktaş - A. Hatayspor maçına Alman VAR! 12:28