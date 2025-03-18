18 MART NE GÜNÜ? | 18 Mart neden kutlanır, anlam ve önemi nedir?

18 MART NE GÜNÜ? | 18 Mart, ülkemizde Çanakkale Şehitleri Anma Günü olarak kabul edilip her yıl kutlamalar ve anma törenleri ile geçirilir. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'ni temsil eden bu tarih, yalnızca bir kutlama değil, verilen 55 binden fazla şehidin hatırasını yaşatmak için de bir fırsattır. (Türk Tarih Kurumu kaynaklarında şehit sayısı 55.127 olarak verilmektedir). Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'ne karşı Çanakkale Boğazı'nda elde ettiği destansı bir zaferin yıldönümü olan 18 Mart, hem bir kutlama hem de anma günü olarak, kahramanlık ve fedakârlık ruhunu yansıtır.

18 MART NEDEN KUTLANIR?

18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en parlak sayfalarından biri olarak kutlanır çünkü bu zafer, vatan savunmasının, birlik ruhunun ve kahramanlığın eşsiz bir örneğini sunar. Çanakkale Boğazı'nın stratejik önemi, İstanbul'u ve Anadolu'yu düşman işgalinden koruma mücadelesini kritik hale getirdi; burada verilen savaş, Türk milletinin bağımsızlığına olan sarsılmaz inancını tüm dünyaya kanıtladı. Farklı bölgelerden, farklı milletlerden gelen askerlerin omuz omuza çarpışması, ulusal birliğin gücünü ortaya koyarken, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik dehasının ilk kez parladığı bu cephe, sayısız kahramanlık hikayesiyle doldu. Sadece askeri bir başarı olmanın ötesinde, Çanakkale Zaferi, milletin direncini ve kararlılığını simgeleyerek gelecek nesillere ilham veren bir miras bıraktı. Bu yüzden her yıl 18 Mart'ta, hem o günün destansı ruhu yeniden yaşanır hem de bu topraklar için canını feda edenler minnetle anılır.

Vatan Savunması: Çanakkale Boğazı, stratejik konumuyla İstanbul'u ve Anadolu'yu koruyan bir kalkandı. Düşmanın boğazı geçme girişimi, Türk askerinin direnişiyle püskürtüldü.

Birlik ve Beraberlik: Farklı milletlerden, bölgelerden gelen askerler omuz omuza savaşarak ulusal birliğin gücünü gösterdi.

Kahramanlık Örneği: Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik dehasının ilk kez parladığı bu savaş, sayısız kahramanlık hikayesine sahne oldu.

18 MART ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü, Türk milleti için derin bir anlam ve önem taşır; bu gün, hem tarihin tozlu sayfalarını günümüze taşıyarak vatan sevgisini diri tutar hem de bağımsızlık uğruna fedakârlık yapan şehitlere duyulan minneti ifade eder. Çanakkale Zaferi, "Çanakkale Geçilmez" sözüyle Türk milletinin direncini ve kararlılığını dünyaya duyurmuş, milli kimliğin ve özgüvenin pekişmesinde dönüm noktası olmuştur. Savaşta hayatını kaybeden on binlerce asker, bugün özgürce yaşadığımız toprakların bedelini ödemiş; bu da 18 Mart'ı bir saygı ve anma günü haline getirmiştir. Aynı zamanda, savaşın acı yüzünü gözler önüne seren bu zafer, barışın kıymetini hatırlatarak Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine zemin hazırlamış, böylece evrensel bir mesaj da sunmuştur. 18 Mart, geçmişle geleceği buluşturan, milletin ruhunu yeniden canlandıran bir köprüdür. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığına olan sarsılmaz inancının simgesidir.