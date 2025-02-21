İbrahim Hacıosmanoğlu: Ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeri olacağım!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'ün konuğu oldu. Hacıosmanoğlu bu programda, "Ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeri olacağım" açıklamasında bulundu.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Hacıosmanoğlu da onun dümen suyuna girdi." diye akılları sıra bizi Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar! Ben defalarca "Allah benim ömrümden alsın, Cumhurbaşkanımıza versin!" demiş biriyim. Onun emperyalist güçlerle verdiği mücadelenin şahidiyim. Ölene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri olmaya devam edeceğim."