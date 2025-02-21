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Haberler Haberler İbrahim Hacıosmanoğlu: Ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeri olacağım!

İbrahim Hacıosmanoğlu: Ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeri olacağım!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son olarak katıldığı programda, "Ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeri olacağım" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 22:30 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 22:33
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İbrahim Hacıosmanoğlu: Ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeri olacağım!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'ün konuğu oldu. Hacıosmanoğlu bu programda, "Ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeri olacağım" açıklamasında bulundu.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Hacıosmanoğlu da onun dümen suyuna girdi." diye akılları sıra bizi Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar! Ben defalarca "Allah benim ömrümden alsın, Cumhurbaşkanımıza versin!" demiş biriyim. Onun emperyalist güçlerle verdiği mücadelenin şahidiyim. Ölene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri olmaya devam edeceğim."

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