Fenerbahçe efsanelerinden teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Çetin'in beyninde pıhtı atması sonrası hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/MajauaGKPO — A Spor (@aspor) February 11, 2025

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Futbolculuğu döneminde Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formaları giyen Oğuz Çetin, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'de efsane isimlerden biri oldu.

Futbolculuğu döneminde "İmparator" lakabı takılan 61 yaşındaki Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biri olmuştu.

Futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve antrenörlük de yapan Oğuz Çetin; Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Boluspor, Hazar Lankeran ve Büyükşehir Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevi yürüttü.

A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi de yapan Oğuz Çetin, son olarak milli takımda 2019-2024 yılları arasında gelişim direktörü olarak görev yapmıştı.

Oğuz Çetin, son dönemde televizyon ekranlarda futbolcu yorumculuğu yapıyordu.