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Haberler Haberler Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!

Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 00:37 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 00:38
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Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe efsanelerinden teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Çetin'in beyninde pıhtı atması sonrası hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Futbolculuğu döneminde Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formaları giyen Oğuz Çetin, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'de efsane isimlerden biri oldu.

Futbolculuğu döneminde "İmparator" lakabı takılan 61 yaşındaki Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biri olmuştu.

Futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve antrenörlük de yapan Oğuz Çetin; Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Boluspor, Hazar Lankeran ve Büyükşehir Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevi yürüttü.

A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi de yapan Oğuz Çetin, son olarak milli takımda 2019-2024 yılları arasında gelişim direktörü olarak görev yapmıştı.

Oğuz Çetin, son dönemde televizyon ekranlarda futbolcu yorumculuğu yapıyordu.

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