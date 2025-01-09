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Haberler Haberler Emre Belözoğlu'dan korkutan görüntü! Trafik kazası sonrası...

Emre Belözoğlu'dan korkutan görüntü! Trafik kazası sonrası...

Son dakika spor haberleri...Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrası son durumunu paylaştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 10:33 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 10:39
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Emre Belözoğlu'dan korkutan görüntü! Trafik kazası sonrası...

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, dün Beykoz'da motorsiklet kazası geçirmişti. Kaza sonrasında bacağında sıyrıklar oluşan 44 yaşındaki teknik adamın kontrol için hastaneye götürülmüştü. Bacağında ödem tespit edilen Belözoğlu, tedavisinin ardından evine dönmüştü.

'TEDAVİME EVDE DEVAM EDİLİYOR'

Emre Belözoğlu durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bir kaza geçirdim, hastanede gerçekleşen küçük bir operasyon sonrası Allah'a hamd olsun iyiyim. Tedavime evde devam ediliyor. Arayan, soran cevap veremediğim herkese çok teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

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