Emre Belözoğlu'dan korkutan görüntü! Trafik kazası sonrası...

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, dün Beykoz'da motorsiklet kazası geçirmişti. Kaza sonrasında bacağında sıyrıklar oluşan 44 yaşındaki teknik adamın kontrol için hastaneye götürülmüştü. Bacağında ödem tespit edilen Belözoğlu, tedavisinin ardından evine dönmüştü.

'TEDAVİME EVDE DEVAM EDİLİYOR'

Emre Belözoğlu durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bir kaza geçirdim, hastanede gerçekleşen küçük bir operasyon sonrası Allah'a hamd olsun iyiyim. Tedavime evde devam ediliyor. Arayan, soran cevap veremediğim herkese çok teşekkür ederim ifadelerini kullandı.