TFF: Acımız büyük

TFF ve spor kulüpleri Ankara'nın TUSAŞ'a tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısını lanetledi. TFF'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz" denildi.