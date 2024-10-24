Lisanstan memnunlar

TFF, Kulüp Lisans Sistemi için yaptığı ankette kulüplerin memnun olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sistem ve ana süreç ile ilgili 6 sorudan oluşan anket formlarına %100 oranında geri dönüş alındı. Yanıtlarda kulüplerin, Kulüp Lisans Kurulu Koordinatörlüğü'nden alınan destekten %100, koordinatörlüğün yanıt verme süratinden %95, lisans başvuru belgelerinden ve başvuruların değerlendirilmesinden %92, lisans başvuru belgeleri son teslim tarihinden %84, kulüplere verilen eğitimden ise %75'inin memnun oldukları görüldü" denildi.