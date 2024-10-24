  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

Lisanstan memnunlar

TFF, Kulüp Lisans Sistemi için yaptığı ankette kulüplerin memnun olduğunu duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lisanstan memnunlar

TFF, Kulüp Lisans Sistemi için yaptığı ankette kulüplerin memnun olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sistem ve ana süreç ile ilgili 6 sorudan oluşan anket formlarına %100 oranında geri dönüş alındı. Yanıtlarda kulüplerin, Kulüp Lisans Kurulu Koordinatörlüğü'nden alınan destekten %100, koordinatörlüğün yanıt verme süratinden %95, lisans başvuru belgelerinden ve başvuruların değerlendirilmesinden %92, lisans başvuru belgeleri son teslim tarihinden %84, kulüplere verilen eğitimden ise %75'inin memnun oldukları görüldü" denildi.

G.Saray'dan orta saha sürprizi!
G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...
TUSAŞ'a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD'den ikiyüzlü taziye
Okan Buruk: Yine aynı hatalar...
Gol düellosunda kazanan G.Saray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! 01:15
Okan Buruk: Yine aynı hatalar... Okan Buruk: Yine aynı hatalar... 00:26
Gol düellosunda kazanan G.Saray! Gol düellosunda kazanan G.Saray! 00:26
Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! 00:26
Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! 00:26
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 00:26
Daha Eski
Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum 00:26
G.Saray - Elfsborg maçında 7 gol! Golleri izleyin G.Saray - Elfsborg maçında 7 gol! Golleri izleyin 00:26
Van Bronckhorst'tan Mert Günok sözleri! Van Bronckhorst'tan Mert Günok sözleri! 00:26
Aleksander Ceferin RAMS Park'ta! İşte o görüntüler Aleksander Ceferin RAMS Park'ta! İşte o görüntüler 00:26
Mertens: Benim için artık bitti Mertens: Benim için artık bitti 00:26
Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde... Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde... 00:26