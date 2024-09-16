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Gazeteci Ahmet Çakır hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olmuştu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 16:00
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Gazeteci Ahmet Çakır hayatını kaybetti

Türk spor medyasının emekçilerinden spor yazarı ve gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayata veda etti.

TFF'den Ahmet Çakır için taziye mesajı paylaşıldı.

İŞTE TFF'NİN PAYLAŞIMI:

Türk spor basınının duayen isimlerinden Ahmet Çakır'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yazdığı kitaplarla spor basınının en üretken isimlerinden biri olan Ahmet Çakır, spor medyasına yönetici, yazar ve yorumcu olarak çok önemli katkılarda bulunmuştu.

Merhum Ahmet Çakır'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz.

AHMET ÇAKIR KİMDİR?

Ahmet Çakır 1952 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.

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