Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. pic.twitter.com/Qo9bVfGldV— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 16, 2024
Paylaşımda, kabulde çekilen fotoğraflara da yer verildi.
🇹🇷 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti https://t.co/Oz2Mr7xAeO pic.twitter.com/4OUrETw6CM&mdash; AA SPOR (@aa_spor) September 16, 2024