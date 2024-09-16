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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 17:28
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabulde çekilen fotoğraflara da yer verildi.

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