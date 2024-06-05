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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Haziran Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Haziran Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

16:30 Hindistan - Kuveyt

19:00 Afganistan - Katar

15:10 Myanmar - Japonya

16:00 Kuzey Kore - Suriye

15:00 Singapur - Güney Kore

15:00 Çin - Tayland

14:00 Tayvan - Umman

18:00 Kırgızistan - Malezya

15:00 Hong Kong - İran

17:30 Özbekistan - Turkmenistan

12:00 Endonezya - Irak

15:00 Vietnam - Filipinler

18:30 Pakistan - Suudi Arabistan

20:30 Ürdün - Tacikistan

19:00 Nepal - BAE

20:30 Bahreyn - Yemen

13:45 Bangladeş - Avustralya

19:00 Filistin - Lübnan

04:00 Meksika - Uruguay

19:00 Cebelitarık - Galler

21:45 Hollanda - Kanada

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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