BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Haziran Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık - Ülkeler
16:30 Hindistan - Kuveyt
19:00 Afganistan - Katar
19:00 Afganistan - Katar
15:10 Myanmar - Japonya
16:00 Kuzey Kore - Suriye
16:00 Kuzey Kore - Suriye
15:00 Singapur - Güney Kore
15:00 Çin - Tayland
15:00 Çin - Tayland
14:00 Tayvan - Umman
18:00 Kırgızistan - Malezya
18:00 Kırgızistan - Malezya
15:00 Hong Kong - İran
17:30 Özbekistan - Turkmenistan 12:00 Endonezya - Irak 15:00 Vietnam - Filipinler
17:30 Özbekistan - Turkmenistan
12:00 Endonezya - Irak
15:00 Vietnam - Filipinler
18:30 Pakistan - Suudi Arabistan
20:30 Ürdün - Tacikistan
20:30 Ürdün - Tacikistan
19:00 Nepal - BAE
20:30 Bahreyn - Yemen
20:30 Bahreyn - Yemen
13:45 Bangladeş - Avustralya
19:00 Filistin - Lübnan
19:00 Filistin - Lübnan
04:00 Meksika - Uruguay
19:00 Cebelitarık - Galler 21:45 Hollanda - Kanada
19:00 Cebelitarık - Galler
21:45 Hollanda - Kanada
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