Haberler Haberler 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | Uzun, kısa, 2, 3, 4, 5 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | Uzun, kısa, 2, 3, 4, 5 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan, 1920'den beri her yıl ülkemizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve egemenliğin millete ait olduğunun ilan edilmesi anısına kutlanan 23 Nisan, aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen tek resmi bayramdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocul Bayramı'nı şiirlerle taçlandırmak isteyenler için en yeni ve farklı, uzun, kısa, 2, 3, 4, 5 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirlerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 16:00
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23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | Uzun, kısa, 2, 3, 4, 5 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | Dünyada çocuklara armağan edilen tek resmi bayram olan 23 Nisan, çocuk haklarına ve çocukların özel bir statüye sahip olması gerektiğine dikkat çekmenin yanı sıra egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu da vurgulayan milli bayramlarımızdan bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak kutlanan 23 Nisan için en güzel şiirleri derledik.

KISA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

SEVGİ DOLU YOLCULUK: 23 NİSAN

Gel durma çocuk, bugün bayramdır sevinç dolu,

23 Nisan'da coşar yürek, çocuklar için özel bir yolculuk.

Oyunlar, şarkılar, gülücüklerle dolu,

Çocukların en mutlu olduğu gün, 23 Nisan olsun kutlu!

🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈

EGEMENLİK VE SEVİNÇ

Egemenlik milletindir, ilan ederken büyük önder,

Çocuklar bayram eder, coşar her yürek özgürlükle.

23 Nisan'da çocuklar en değerli misafir,

Sevgi dolu kucaklarla, her yere mutluluk saçar.

🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈

UMUT IŞIĞINDA DANS

Bugün çocuklar en kıymetli, gözlerinde umut ışığı parlar,

23 Nisan'da coşkuyla dans eder, gülümser tüm yıldızlar.

Çocuklar için bayramdır bugün, sevinç dolu her sokağa akar,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun her yıl yeniden var.

🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈

TÜRK ÇOCUKLARI

Bayram gelmiş neşeyle, coşkuyla,

Çocukların kalbinde şenlik var.

Mustafa Kemal'in armağanıyla,

Türk çocukları şimdi gururlu bir başka.

2 KITA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

Çocukların Bayramı

Gökyüzünde mavi, yıldızlarla süslü,

Çocukların gülüşleriyle dolu.

23 Nisan'da coşar her yürek,

Sevgiyle sarar, her köşe her yer.

Oyunlar, şarkılar, danslarla dolu,

Çocuklar coşar, neşeyle dolup taşar.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

Sevgiyle kutlanır, coşkuyla anılır her zaman.

3 KITA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

ÇOCUKLARIN ŞENLİĞİ

Gökyüzünde mavi bayrak dalgalanır,

Çocukların sevinci her yere yayılır.

23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlanır,

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda.

Oyunlarla, şarkılarla dolu sokaklar,

Çocukların gülüşleriyle renklenir bahar.

Özgürlüğün temsili, bu günün adıdır,

Çocukların bayramı, yüreklerde sevinçle çınlar.

Gözlerinde umut, yüreklerinde sevgi,

23 Nisan'da coşar, çocuklarımız özgürlük için.

Umut dolu yarınlara yürüyen minik yürekler,

Sevgiyle dolar her köşe her yer.

4 KITA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

23 NİSAN

Bugün yürekler coşkuyla çarpar,

23 Nisan geliyor çocuklar.

Egemenlik milletindir, ilan eder,

Mustafa Kemal'in armağanıdır bu bayram.

Çocuklar dans eder, neşe içinde,

Ülkemizin geleceği onların ellerinde.

23 Nisan'da kutlanır bu özel gün,

Türkiye'nin gururuyla, coşkuyla.

Çocuklar, sizler umudun ta kendisisiniz,

Yarının liderleri, geleceğin mimarları.

23 Nisan'da kutlu olsun her biriniz,

Egemenlik ve çocuk bayramınız!

23 Nisan coşkusu dolu yüreklere,

Çocukların bayramı, sevgiyle hep bir arada.

Egemenlik milletindir ilkesiyle coşar,

Özgürlüğün umudu, her çocuğun gözlerinde parlar.

5 KITA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

Egemenlik onlara emanet edildi,

Bu bayramda kutlarlar sevinçle.

Her biri bir umut, bir gelecek şimdi,

Gözlerinde parlayan bir sevgi, bir özlemle.

Çocuklar, yürüyün cesurca ileri,

Ülkemizin geleceği sizin ellerinizde.

Atatürk'ün yolunda dimdik ayakta,

23 Nisan'da kutlanır bu güzel bayramda.

Bugün çocuklar bayram etmekte,

Gözlerinde umut, gönüllerde sevinç.

23 Nisan coşkusu her yanda,

Türk çocukları gururla dans eder.

Egemenlik ve özgürlük bir armağan,

Mustafa Kemal'in hediyesiyle.

Çocuklar büyür, yüreklerinde vatan,

23 Nisan kutlanır bu gurur türküsüyle.

Çocuklar, sizler geleceğin teminatısınız,

Yürüyeceksiniz ileri, dimdik ayakta.

Bu bayramda unutmayın, hep hatırlayın,

23 Nisan Türkiye'nin en büyük bayramıdır!

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