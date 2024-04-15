KIYMALI KADAYIF TARİFİ | Kıymalı kadayıf nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KIYMALI KADAYIF TARİFİ | Kıyma, soğan, baharatlar ve bazen de fındık veya ceviz içeren bir harcın kadayıf hamuruyla sarılıp kızartılmasıyla hazırlanan bu yemek, kadayıfın tatlısı kadar bilindik olmasa da damak çatlatan lezzetiyle tatlının yerini aratmıyor. Genellikle özel günlerde veya davetlerde sunulan lezzetli bir yemek olan kıymalı kadayıfın tarifini sizler için derledik.
KIYMALI KADAYIF NASIL YAPILIR?
Kıymalı Kadayıf Malzemeleri:
- 250 gram ince kadayıf
- 250 gram kıyma (dana veya kuzu)
- 1 büyük boy soğan, ince doğranmış
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- Yarım çay bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber
- İsteğe bağlı olarak çam fıstığı veya doğranmış ceviz
Kıymalı Kadayıf Yapılışı:
- İnce kadayıfı tel tel ayırın ve geniş bir tepsiye yayın. Üzerini kapatarak kadayıfların havalandırılmasını sağlayın.
- Bir tavada tereyağı veya sıvı yağını eritin. İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ekleyin. Kıyma kahverengileşene kadar pişirin, ara sıra karıştırarak kavurun.
- Pişen kıymaya tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Çam fıstığı veya doğranmış ceviz de ekleyebilirsiniz.
- Hazırladığınız kıymalı harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Kadayıfın bir kısmını elinizle alıp açın ve içine hazırladığınız kıymalı harçtan koyun. Kadayıfı sararak rulo şeklinde sarın ve diğer kısmı da aynı şekilde yapın.
- Sarılan kadayıfları yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine sıcak su serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
- Pişen kıymalı kadayıfları fırından alın ve servis yapmadan önce biraz dinlendirin.
- Dilimleyerek servis yapın.