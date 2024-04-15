KIYMALI KADAYIF TARİFİ | Kıymalı kadayıf nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KIYMALI KADAYIF TARİFİ | Kıyma, soğan, baharatlar ve bazen de fındık veya ceviz içeren bir harcın kadayıf hamuruyla sarılıp kızartılmasıyla hazırlanan bu yemek, kadayıfın tatlısı kadar bilindik olmasa da damak çatlatan lezzetiyle tatlının yerini aratmıyor. Genellikle özel günlerde veya davetlerde sunulan lezzetli bir yemek olan kıymalı kadayıfın tarifini sizler için derledik.

KIYMALI KADAYIF NASIL YAPILIR?

Kıymalı Kadayıf Malzemeleri:

250 gram ince kadayıf

250 gram kıyma (dana veya kuzu)

1 büyük boy soğan, ince doğranmış

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Yarım çay bardağı sıcak su

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber

İsteğe bağlı olarak çam fıstığı veya doğranmış ceviz

Kıymalı Kadayıf Yapılışı: