RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ 2024 |🤲 Diyanet 10 Nisan bayram hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

RAMAZAN BAYRAMI HUTBES─░ 2024 ­čĄ▓| Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkanl─▒─č─▒, 10 Nisan 2024 Ramazan Bayram─▒ hutbesini resmi internet sitesinden yay─▒nlad─▒. Bayram namaz─▒na gidecek olan vatanda┼člar, arama motorlar─▒nda 'Ramazan Bayram─▒ hutbesinin konusu ne?' sorgulamas─▒ yap─▒yor. Diyanet'in resmi sitesinden PDF olarak indirilebilen ve sesli olarak dinlenebilen bayram hutbesinin detaylar─▒n─▒ sizler i├žin derledik.

10 N─░SAN RAMAZAN BAYRAMI HUTBES─░ KONUSU

10 Nisan 2024 tarihli Ramazan Bayram─▒ hutbesinin konusu 'Ramazan Bayram─▒: Birlik, beraberlik ve karde┼člik g├╝nleri' olarak belirlendi.

10 NİSAN RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (DİYANET)

10 NİSAN RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN (DİYANET)

Ramazan Bayram─▒: Birlik, beraberlik ve karde┼člik g├╝nleri

Muhterem M├╝sl├╝manlar!

Oru├žlar─▒m─▒z, namazlar─▒m─▒z, hatimlerimiz, fitre ve zek├ótlar─▒m─▒zla kullu─čun hazz─▒na erdi─čimiz bir Ramazan'─▒ daha geride b─▒rakman─▒n h├╝zn├╝ i├žindeyiz. Ayn─▒ zamanda huzur, ne┼če ve dayan─▒┼čma g├╝nleri olan bayram sabah─▒na kavu┼čman─▒n sevincini ya┼č─▒yoruz. Bizleri Ramazan Bayram─▒'na ula┼čt─▒ran Y├╝ce Rabbimize sonsuz hamd├╝ senalar olsun. Bayramlar─▒n k─▒ymetini bizlere ├Â─čreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, aline, ashab─▒na salat ve selam olsun. Bu kutlu mabedin kubbesi alt─▒nda omuz omuza saf tutan k─▒ymetli karde┼člerim, bayram─▒m─▒z m├╝barek olsun.

Aziz M├╝minler!

Bayramlar; ├╝lkeleri, dilleri ve renkleri farkl─▒ olsa da inan├žlar─▒ ve idealleri bir olan m├╝minler aras─▒nda sevgi ve muhabbetin co┼čtu─ču g├╝nlerdir. ─░slam'─▒n ├žat─▒s─▒ alt─▒nda ayn─▒ k─▒bleye y├Ânelen M├╝sl├╝manlar─▒n birlik ve beraberli─činin zirve yapt─▒─č─▒ vakitlerdir. Bayramlar; iyiliklerimizle insanlar─▒n g├Ânl├╝n├╝ ald─▒─č─▒m─▒z, maddi ve manevi yard─▒mlar─▒m─▒zla ihtiya├ž sahiplerinin y├╝zlerini g├╝ld├╝rd├╝─č├╝m├╝z zamanlard─▒r.

De─čerli M├╝sl├╝manlar!

Y├╝ce Rabbimiz, "Allah'─▒n ipine, Kur'an'a s─▒ms─▒k─▒ sar─▒l─▒n. B├Âl├╝n├╝p par├žalanmay─▒n…" buyurmaktad─▒r. Bizler de Rabbimizin bu ├ža─čr─▒s─▒na kulak verip kenetlenirsek bayram─▒m─▒z bayram olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), "M├╝minler bir binan─▒n birbirini destekleyen yap─▒ ta┼člar─▒ gibidir." buyurmaktad─▒r. Bizler de bu hadis gere─čince karde┼čli─čimizi g├Âzetip, kar┼č─▒l─▒kl─▒ hak ve hukukumuzu korursak bayram─▒m─▒z bayram olur.

Tekbirlerle, sal├ót-u selamlarla ve g├Ân├╝lden yakar─▒┼člarla ellerimiz ve kalplerimiz birle┼čti─činde bayram─▒m─▒z bayram olur. Ailemize kar┼č─▒ g├╝ler y├╝zl├╝ olursak, anne ve babam─▒z─▒n hay─▒r duas─▒n─▒ al─▒rsak, akraba ve kom┼čular─▒m─▒z─▒n g├Ânl├╝n├╝ yaparsak bayram─▒m─▒z bayram olur.

Bir yetimin, bir ├Âks├╝z├╝n ba┼č─▒n─▒ ok┼čarsak, ├žocuklar─▒n ─▒┼č─▒l ─▒┼č─▒l g├Âzlerini hediyelerimizle g├╝ld├╝r├╝rsek bayram─▒m─▒z bayram olur. Rahmet ve merhamet vesilesi ya┼čl─▒lar─▒m─▒z─▒, ┼čifa bekleyen hastalar─▒m─▒z─▒ bayram─▒n sevincine ortak edersek bayram─▒m─▒z bayram olur.

Darg─▒nl─▒k ve k─▒rg─▒nl─▒klar─▒ bir kenara b─▒rak─▒p karde┼člik ba─člar─▒m─▒z─▒ g├╝├žl├╝ k─▒larsak bayram─▒m─▒z bayram olur. G├Ânl├╝m├╝zden kin ve nefreti at─▒p af ve ba─č─▒┼člama yolunu tutarsak bayram─▒m─▒z bayram olur.

Y├╝ce Rabbimiz bir ayet-i kerimede ┼č├Âyle buyurmaktad─▒r: "─░man edip salih amel i┼čleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklard─▒r." Biz de Allah'─▒n raz─▒ olaca─č─▒ bir hayat ya┼čay─▒p d├╝nyam─▒z─▒ mamur k─▒larsak; ahiretimiz cennet, bayram─▒m─▒z hakiki bayram olur.

K─▒ymetli M├╝minler!

Bu bereketli bayram sabah─▒nda bir yandan ne┼če ve sevin├ž duyarken di─čer yandan zul├╝m alt─▒nda inleyen karde┼člerimizin ac─▒s─▒yla h├╝z├╝nl├╝y├╝z. Gazze'deki karde┼člerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalm─▒yor. Ayn─▒ zamanda d├╝nyan─▒n g├Âz├╝ ├Ân├╝nde a├žl─▒k, susuzluk ve her t├╝rl├╝ yokluk i├žinde hayatta kalma m├╝cadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar alt─▒nda can veren masum evlatlar─▒n─▒n ac─▒s─▒yla feryat ediyor. G├Âzya┼č─▒na mahk├╗m edilen her bir M├╝sl├╝man, zalimlerin elinden kurtulaca─č─▒ bayram sabah─▒n─▒ bekliyor.

Bize d├╝┼čen, karde┼člerimizin ac─▒lar─▒n─▒ el birli─čiyle dindirmek ve umutlar─▒n─▒ diri tutmak i├žin gayret g├Âstermektir. Zalimlerin kar┼č─▒s─▒nda, mazlumlar─▒n yan─▒nda yer almaya, her t├╝rl├╝ k├Ât├╝l├╝kle m├╝cadeleye devam etmektir. Unutmayal─▒m ki bu, hepimiz i├žin insani, ─░slami ve vicdani bir sorumluluktur. Az sonra mihraptan yapaca─č─▒m─▒z duada ├Âyle g├Ân├╝lden ├ómin diyelim ki, ├óminlerimiz Gazzeli karde┼člerimizin kurtulu┼čuna, i┼čgalci zalimlerin de kahr─▒na vesile olsun in┼čallah!

Bu vesileyle ba┼čta aziz milletimiz olmak ├╝zere t├╝m M├╝sl├╝manlar─▒n Ramazan Bayram─▒'n─▒ tebrik ediyorum. Bayram─▒n ├╝lkemiz, ─░slam ├ólemi ve b├╝t├╝n insanl─▒─ča hay─▒rl─▒ olmas─▒n─▒ Rabbimden diliyorum.