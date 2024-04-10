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BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? | Bayramda aile hekimleri çalışıyor mu? - 2024 Ramazan Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı?

Mübarek Ramazan Bayramı geldi çattı. Müslüman aleminin coşkuyla karşıladığı bayramda akrabalarını ve sevdiklerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar dostluk ve kardeşlik duygularını taşıyor. Ramazan Bayramı boyunca bazı kurumlar ve işletmeler kapalı olacak. Peki, bayramda hastaneler açık mı? Bayramda aile hekimleri çalışıyor mu? 2024 Ramazan Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı? Soruların cevapları ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 10:40
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BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? | Bayramda aile hekimleri çalışıyor mu? - 2024 Ramazan Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? | Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte İslam aleminin en önemli iki bayramından biri eda ediliyor. Mübarek Ramazan ayında oruçlar tutuldu, ibadetler edildi. Üç ayların da bitişini temsil eden Ramazan Bayramı Müslüman alemi tarafından coşkuyla kutlanıyor. Peki 2024 Ramazan Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?

2024 RAMAZAN BAYRAMI'NDA ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Acil Servisler ve burada çalışan nöbetçi sağlık görevlileri, Ramazan Bayramı boyunca hizmet verecektir. Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren acil servisler, yalnızca durumu acil olan hastalara hizmet vermekte olup boş yere acil servis çalışanları meşgul edilmemelidir.

2024 RAMAZAN BAYRAMI SAĞLIK OCAĞI, ASM, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı'nda Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de Ramazan Bayramı boyunca yani 10-11-12 Nisan tarihlerinde çalışmamaktadır. Bayram sonrası hafta sonu günleri denk geldiği için aile hekimleri, 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

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