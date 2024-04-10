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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte camilerde toplu olarak kılınan bayram namazı için araştırmalar başladı. Sabahın erken saatlerinde kılınan ve cemaatle yapılan dua ve ibadetlerle süslenen bayram namazının vakti, her ilde güneşin doğuş saatiyle bağlantılı olarak farklılık gösterir. Peki bayram namazı saat kaçta 2024? İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 09:10
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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | On bir ayın sultanı Ramazan ayının geride kalmasıyla birlikte bayram coşkusu tüm Müslümanları sardı. Hicri takvime göre Şevval ayının ilk gününde eda edilen Ramazan Bayramı'nda, toplum bir araya gelerek sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirir. Sabah namazının ardından kılınan bayram namazı da cemaatle birlikte yapılan önemli ibadetler arasındadır. Peki bayram namazı saat kaçta 2024? İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri...

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı verilerine göre Ramazan Bayram Namazı şu saatlerde kılınacak:

  • Adana Bayram Namazı Saati: 06:41

  • Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06:29

  • Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 06:59

  • Ağrı Bayram Namazı Saati: 06:08

  • Aksaray Bayram Namazı Saati: 06:45

  • Amasya Bayram Namazı Saati: 06:37

  • Ankara Bayram Namazı Saati: 06:49

  • Antalya Bayram Namazı Saati: 07:00

  • Ardahan Bayram Namazı Saati: 06:09

  • Artvin Bayram Namazı Saati: 06:13

  • Aydın Bayram Namazı Saati: 07:10

  • Balıkesir Bayram Namazı Saati: 07:09

  • Bartın Bayram Namazı Saati: 06:50

  • Batman Bayram Namazı Saati: 06:17

  • Bayburt Bayram Namazı Saati: 06:19

  • Bilecik Bayram Namazı Saati: 07:00

  • Bingöl Bayram Namazı Saati: 06:19

  • Bitlis Bayram Namazı Saati: 06:13

  • Bolu Bayram Namazı Saati: 06:54

  • Burdur Bayram Namazı Saati: 07:01

  • Bursa Bayram Namazı Saati: 07:04

  • Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07:15

  • Çankırı Bayram Namazı Saati: 06:46

  • Çorum Bayram Namazı Saati: 06:40

  • Denizli Bayram Namazı Saati: 07:05

  • Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 06:21

  • Düzce Bayram Namazı Saati: 06:55

  • Edirne Bayram Namazı Saati: 07:13

  • Elazığ Bayram Namazı Saati: 06:24

  • Erzincan Bayram Namazı Saati: 06:23

  • Erzurum Bayram Namazı Saati: 06:15

  • Eskişehir Bayram Namazı Saati: 06:59

  • Gaziantep Bayram Namazı Saati: 06:33

  • Giresun Bayram Namazı Saati: 06:26

  • Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 06:22

  • Hakkâri Bayram Namazı Saati: 06:07

  • Hatay Bayram Namazı Saati: 06:38

  • Iğdır Bayram Namazı Saati: 06:04

  • Isparta Bayram Namazı Saati: 07:00

  • İstanbul Bayram Namazı Saati: 07:04

  • İzmir Bayram Namazı Saati: 07:13

  • Kahramanmaraş Bayram Namazı Saati: 06:34

  • Karabük Bayram Namazı Saati: 06:49

  • Karaman Bayram Namazı Saati: 06:49

  • Kars Bayram Namazı Saati: 06:08

  • Kastamonu Bayram Namazı Saati: 06:45

  • Kayseri Bayram Namazı Saati: 06:39

  • Kilis Bayram Namazı Saati: 06:34

  • Kırıkkale Bayram Namazı Saati: 06:47

  • Kırklareli Bayram Namazı Saati: 07:11

  • Kırşehir Bayram Namazı Saati: 06:44

  • Kocaeli Bayram Namazı Saati: 07:00

  • Konya Bayram Namazı Saati: 06:52

  • Kütahya Bayram Namazı Saati: 07:01

  • Malatya Bayram Namazı Saati: 06:28

  • Manisa Bayram Namazı Saati: 07:12

  • Mardin Bayram Namazı Saati: 06:19

  • Mersin Bayram Namazı Saati: 06:44

  • Muğla Bayram Namazı Saati: 07:19

  • Muş Bayram Namazı Saati: 06:15

  • Nevşehir Bayram Namazı Saati: 06:42

  • Niğde Bayram Namazı Saati: 06:43

  • Ordu Bayram Namazı Saati: 06:28

  • Osmaniye Bayram Namazı Saati: 06:37

  • Rize Bayram Namazı Saati: 06:18

  • Sakarya Bayram Namazı Saati: 06:58

  • Samsun Bayram Namazı Saati: 06:34

  • Siirt Bayram Namazı Saati: 06:14

  • Sinop Bayram Namazı Saati: 06:39

  • Sivas Bayram Namazı Saati: 06:33

  • Şanlıurfa Bayram Namazı Saati: 06:27

  • Şırnak Bayram Namazı Saati: 06:12

  • Tekirdağ Bayram Namazı Saati: 07:10

  • Tokat Bayram Namazı Saati: 06:34

  • Trabzon Bayram Namazı Saati: 06:21

  • Tunceli Bayram Namazı Saati: 06:23

  • Uşak Bayram Namazı Saati: 07:04

  • Van Bayram Namazı Saati: 06:08

  • Yalova Bayram Namazı Saati: 07:03

  • Yozgat Bayram Namazı Saati: 06:41

  • Zonguldak Bayram Namazı Saati: 06:52

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