Haberler Haberler Bankalar 9 gün tatil mi? | Ramazan Bayramı tatili bankalar açık mı? | 8-9 Nisan bankalar çalışıyor mu 2024?

Bankalar 9 gün tatil mi? | Ramazan Bayramı tatili bankalar açık mı? | 8-9 Nisan bankalar çalışıyor mu 2024?

Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu. Kamu çalışanları için 5 Nisan mesai bitimi itibarıyla başlayan bayram tatili 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Peki bankalar 9 gün tatil mi? 8-9 Nisan bankalar çalışıyor mu? Güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bankalar 9 gün tatil mi? | Ramazan Bayramı tatili bankalar açık mı? | 8-9 Nisan bankalar çalışıyor mu 2024?

BANKALAR 9 GÜN TATİL Mİ? | Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum." dedi. Bankalarda işi olan vatandaşlar ise Ramazan Bayramı tatili bankalar açık mı? Bankalar 9 gün tatil mi? sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

8-9 NİSAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları, öğretmenler 8-9 Nisan 2024 tarihlerinde idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.

Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik." dedi.

Buna göre, 9 günlük tatil 5 Nisan mesai bitimi itibarıyla başlayacak, 14 Nisan Pazar günü ise sona erecek.

BU YIL RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2024 yılında Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü eda edilecek. 9 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı arifesi kabul edilirken, 3 gün sürecek olan bayram, 10 - 11 - 12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu
29 kişiyi hayattan koparan Beşiktaş 'Masquerade' yangınında ifadeler ortaya çıktı: Bayrama kadar açmazsak zarar ederiz
Eski F.Bahçeli Jesus durdurulamıyor!
G.Saray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 Nisan rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..." Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..." 14:19
Dursun Özbek Göbeklitepe'yi ziyaret etti! Dursun Özbek Göbeklitepe'yi ziyaret etti! 13:55
Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 13:50
Eski F.Bahçeli Jesus durdurulamıyor! Eski F.Bahçeli Jesus durdurulamıyor! 13:24
Kanarya avantaj peşinde! Kanarya avantaj peşinde! 12:42
F.Bahçe ile G.Saray Avrupa'da rekor kırdı! F.Bahçe ile G.Saray Avrupa'da rekor kırdı! 12:07
Daha Eski
Mavericks seriye 'dur' dedi! Mavericks seriye 'dur' dedi! 11:47
Verstappen ilk sıradan başlayacak! Verstappen ilk sıradan başlayacak! 11:46
Sergen Yalçın'ın geleceği netleşiyor! Görüşme... Sergen Yalçın'ın geleceği netleşiyor! Görüşme... 11:38
G.Saray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor! G.Saray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor! 11:35
Beşiktaşlı yıldız İtalya'da manşet oldu! Beşiktaşlı yıldız İtalya'da manşet oldu! 11:23
Abha - Al Fateh maçı ne zaman? Abha - Al Fateh maçı ne zaman? 11:20