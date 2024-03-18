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Koruyucu aile olmanın dinde hükmü nedir? DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların günlük hayatta yanıtını merak ettiği pek çok sorunun yanıtını resmi internet sitesi üzerinden cevaplamaktadır. Koruyucu aile olma konusu da sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Koruyucu aile olmanın dinde hükmü nedir? Diyanet'in konuyla ilgili güncel yanıtı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 00:12 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 00:20
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Koruyucu aile olmanın dinde hükmü nedir? DİYANET

Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar bu olayın dini hükmünü merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sıkça sorulan sorular başlığı altında pek ço konuda müminlere yol gösteriliyor. Peki, koruyucu aile olmanın dinde hükmü nedir? İşte yanıtı...

KORUYUCU AİLE OLMANIN DİNDE HÜKMÜ NEDİR?

İslâm'ın ilk yıllarında eski geleneğin devamı olarak bir süre muhafaza edilen evlatlık kurumu, Medine döneminde nazil olan "Allah, evlatlıklarınızı öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır." (el-Ahzâb, 33/4) meâlindeki âyetle kaldırılmış, ardından gelen âyette de evlatlıkların evlat edinenlere değil asıl babalarına nispet edilmesi emredilmiştir. Buna göre dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte 'hukuki sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesesi' kabul edilmiş değildir. Bunun tabii bir sonucu olarak evlatlığın nesebi, evlat edinene bağlanmaz, aralarında mahremiyet meydana gelmez ve mirasçılık ilişkisi doğmaz. Bununla birlikte evlatlık kurumu zaman zaman 'koruyucu aile' tarzında varlığını sürdürmüştür.

İslâm'ın evlatlık müessesesini kaldırması, yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklarla ilgilenilmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü İslâm'a göre himayeye muhtaç çocuklara bakmak, onları beslemek, büyütmek büyük sevaptır ve bir insanlık ödevidir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), işaret ve orta parmağını göstererek "Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız." (Buhârî, Edeb, 24 [6005]; Müslim, Zühd, 42 [2983]) buyurmuştur.

Bu itibarla, sevgiye, şefkate ve korumaya muhtaç kimsesiz çocuklar, kendilerine yardım eli uzatılarak, ailelerin yanında veya çocuk yuvalarında himaye edilmeli; eğitilip, sanat ve meslek sahibi yapılarak topluma kazandırılmalıdır. Fakat bunu yapmak için hiçbir kimsenin, çocuğun kendi soy kütüğü ile ilişkisini kesmeye, ona öz ana babasını unutturmaya hakkı olmadığı gibi onu kanuni mirasçıları arasına katması ve aile içi tesettür ve mahremiyet bakımından kendisine öz evlat gibi davranması da doğru değildir. Bunun yerine İslâm'ın tavsiyesi; onu koruma altına almak, bakmak, büyütmek, maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak, hukuk ve helâl-haram kuralları bakımından ona öz çocuk gibi değil, bir din kardeşi gibi muamele etmektir.

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