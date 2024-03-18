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İki bayram arasında evlenmek caiz midir? DİYANET

İki bayram arasında evlenmenin doğru olmadığı yönündeki inanışlar yıllardan beri süregelmektedir. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında evlenmek isteyen çiftler ise konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hükmünü merak ediyorlar. Peki, iki bayram arasında evlenmek caiz midir? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 00:21
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İki bayram arasında evlenmek caiz midir? DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların merak ettiği pek çok sorunun yanıtı veriliyor. Sıkça sorulan sorular listesinde evlilik konuları da yer alıyor. İki bayram arasında evlenmek caiz midir? sorusunun yanıtı araştırılırken Diyanet'in yanıtını sizler için derledik.

İKİ BAYRAM ARASINDA EVLENMEK CAİZ MİDİR?

Ülkemizin bazı yörelerinde, Ramazan ile Kurban Bayramları kast edilerek "İki bayram arasında düğün yapılmaz ve nikâh kıyılmaz." denilmektedir. Bu sözün dinî yönden hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Âişe (r.a.) iki bayram arasında yer alan Şevval ayında evlenmişlerdir (Müslim, Nikâh, 73 [1423]). Şartlar ve imkânlar müsait olduğu zaman senenin bütün günlerinde ve günün her saatinde düğün yapılabilir, nikâh kıyılabilir. Yani nikâh için belli bir zaman ve vakit yoktur. Bu sebeple iki bayram arasında düğün yapmakta ve nikâh kıydırmakta dinimiz açısından hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

NOT: Soruların yanıtları Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden alınmıştır.

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