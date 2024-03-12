Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 12 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 12 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 12 Mart Salı 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 07:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 12 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Mart Salı 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,0388 (Alış) - 32,0456 (Satış)

EURO: 35,0773 (Alış) - 35,1025 (Satış)

STERLİN: 42,2435 (Alış) - 42,4553 (Satış)

1 DOLAR = 32,04 TL

👉12 Mart Salı 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.244,12

Gram altın satış: 2.244,36

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.927,00

Çeyrek altın satış: 4.069,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.878,00

Yarım altın satış: 8.090,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.781,00

Tam altın satış: 16.423,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.059,00

Cumhuriyet altını satış: 16.301,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.262,00

Ata altın satış: 16.958,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Mart Salı günü saat 06:52 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Fenomen sunucu Yalçın Çakır 62 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı!
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi'den skandal savunma
F.Bahçe'de parola galibiyet!
Kartal Antep'te ağır yaralı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Mart rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Mart)
İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından ne zaman yazıldı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
5 gollü maçta zafer Chelsea'nin! 5 gollü maçta zafer Chelsea'nin! 01:21
Ronaldo'lu Al Nassr Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Ronaldo'lu Al Nassr Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 01:21
5 gollü maçta zafer Chelsea'nin! 5 gollü maçta zafer Chelsea'nin! 01:17
Ronaldo'lu Al Nassr Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Ronaldo'lu Al Nassr Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 01:15
Santos: Beşiktaş kimliğini gösteremedik! Santos: Beşiktaş kimliğini gösteremedik! 00:01
Kartal Antep'te ağır yaralı! Kartal Antep'te ağır yaralı! 00:01
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:01
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:01
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:01
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 00:01
G.Saray'dan sert açıklama! "Hesap verin" G.Saray'dan sert açıklama! "Hesap verin" 00:01
F.Bahçe'ye Becao müjdesi! F.Bahçe'ye Becao müjdesi! 00:01