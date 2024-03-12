💰1 DOLAR KAÇ TL? | 12 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Mart Salı 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,0388 (Alış) - 32,0456 (Satış)

EURO: 35,0773 (Alış) - 35,1025 (Satış)

STERLİN: 42,2435 (Alış) - 42,4553 (Satış)

1 DOLAR = 32,04 TL

👉12 Mart Salı 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.244,12

Gram altın satış: 2.244,36

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.927,00

Çeyrek altın satış: 4.069,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.878,00

Yarım altın satış: 8.090,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.781,00

Tam altın satış: 16.423,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.059,00

Cumhuriyet altını satış: 16.301,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.262,00

Ata altın satış: 16.958,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Mart Salı günü saat 06:52 itibarıyla alınmıştır.