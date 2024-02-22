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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | MSÜ sınav yerleri belli oldu - GİRİŞ BELGESİ indir

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı aday belirleme sınavlarında sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin hayali olan MSÜ'de okumak için Aday Belirleme Sınavı'na katılacak adaylar ve velileri, arama motorlarında 'MSÜ sınav giriş belgesi sorgula 2024, MSÜ giriş belgesi PDF indir' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 15:50
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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | MSÜ sınav yerleri belli oldu - GİRİŞ BELGESİ indir

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | Milli Savunma Üniversitesi'nin Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken sınava girecek binlerce adayın beklediği haber geldi. ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgelerinin 22 Şubat 2024 tarihi itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyenler için MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranını haberimizde derledik.

2024 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

ÖSYM'DEN 'MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI' DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

2024 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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